《新兴市场重要经济事件预告》--11月1日-11月8日

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
(除特别说明外，均为GMT时间)
11月1日(五)
挪威奥斯陆--挪威-非洲2013年商业峰会。演讲者包括尼日利亚央行总裁Sanusi Lamido Sanusi和挪威外长Borge Brende。
11月4日(一)
暂无重要经济事件。
11月5日(二)
华沙--波兰央行举行货币政策会议(至11月6日)。
布加勒斯特--罗马尼亚央行议息会议。
布达佩斯--匈牙利央行货币委员会开会，但不会讨论利率。
圣地亚哥--智利央行将公布10月利率制定会议的会议记录(1130)。
内罗比--肯尼亚央行将举行货币政策委员会会议。
11月6日(三)
暂无重要经济事件。
11月7日(四)
布达佩斯--“银行贷款”大会。匈牙利央行副总裁Adam Balog将在会议上发言。
布拉格--捷克央行举行货币政策会议。
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执行委员会会议。
11月8日(五)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 徐文焰)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)