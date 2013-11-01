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货币新闻 | 2013年 11月 1日 星期五 09:18 BJT

芝加哥期市：玉米期货持稳，可能创出两个月来最大周度跌幅

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 667.50 0.00 +0.00% -1.11% 684.51 27

CBOT玉米 428.25 0.00 +0.00% -0.46% 441.27 29

CBOT大豆 1266.00 -0.25 -0.02% -0.59% 1277.28 42

CBOT稻米 $15.12 $0.01 +0.07% -1.24% $15.29 37

美国原油 $96.31 -$0.07 -0.07% -0.48% $100.89 28

汇率

欧元/美元 $1.356 -$0.002 -0.14% -1.25%

美元/澳元 0.946 0.000 -0.02% -0.23%

附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 侯向明)
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