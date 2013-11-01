台湾数据：10月汇丰制造业PMI为53，创一年半以来新高

路透台北11月1日 - 以下为汇丰台湾10月制造业采购经理人指数(PMI)数据：

2013年10月 2013年9月

53 52

主要调查结果：

**10月PMI值为53，自9月的52再回升，显示制造业景气明显改善，创下过去一年半以来的最佳纪录。

**10月的产出和新订单成长稳固，产出方面更是创下去年3月以来的最高。新订单的成长力道也相当强劲，受本地以及国外客户需求带动。

**10月聘雇规模连续第五个月保持扩张，新职缺扩张速度温和，自9月创下的29个月高位略有放缓。

附注:PMI乃综合指标，旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0，表示营运状况有改善，若低于50.0，则表示恶化。(完)