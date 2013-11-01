台湾数据：10月汇丰制造业PMI为53，创一年半以来新高

美国热股：RAPID7发布第一季初步业绩，股价急升9.4%
路透4月11日 - RAPID7 预计首季营收处于或高于之前发布的 指导区间的高端，非GAAP每股亏损低于之前的预估。并重申2017年营收预 估，后者符合分析师预估。 RAPID7股价盘初急升9.4%，报16.39美元。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取 浏览**** (编译 刘静；审校 母红)
路透台北11月1日 - 以下为汇丰台湾10月制造业采购经理人指数(PMI)数据：
2013年10月 2013年9月
53 52
主要调查结果：
**10月PMI值为53，自9月的52再回升，显示制造业景气明显改善，创下过去一年半以来的最佳纪录。
**10月的产出和新订单成长稳固，产出方面更是创下去年3月以来的最高。新订单的成长力道也相当强劲，受本地以及国外客户需求带动。
**10月聘雇规模连续第五个月保持扩张，新职缺扩张速度温和，自9月创下的29个月高位略有放缓。
附注:PMI乃综合指标，旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0，表示营运状况有改善，若低于50.0，则表示恶化。(完)
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路透4月11日 - RAPID7 预计首季营收处于或高于之前发布的 指导区间的高端，非GAAP每股亏损低于之前的预估。并重申2017年营收预 估，后者符合分析师预估。 RAPID7股价盘初急升9.4%，报16.39美元。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取 浏览**** (编译 刘静；审校 母红)
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路透4月11日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 272.7 93 270.0 16 * 5月 257.1 44 256.5 6 * 6月 247.3 162 245.5 90 * 7月 238.7 308 238.1 138 * 8月 233.1 1024 231.6 754 * 9月 229.3 5816 227.5 1315 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编