国际油市：美国原油期货守在96美元上方，静候中国制造业PMI数据出炉

美国热股：RAPID7发布第一季初步业绩，股价急升9.4%
路透4月11日 - RAPID7 预计首季营收处于或高于之前发布的 指导区间的高端，非GAAP每股亏损低于之前的预估。并重申2017年营收预 估，后者符合分析师预估。 RAPID7股价盘初急升9.4%，报16.39美元。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取 浏览**** (编译 刘静；审校 母红)
布兰特原油 微升0.1美元,报每桶108.94美元，上日结算价跌1.02美元。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，中国宏观经济先行指标--10月官方制造业采购经理人指数(PMI) 升至51.4，创18个月以来新高。
利比亚试图结束一场石油危机的努力周四遇阻，之前其石油工人对67%的加薪不予理睬，达成协议恢复东部Hariga港口运作的希望看似接近破灭。
交易员目前在关注美国维修季的结束，预计这将提振美国原油需求。IIR Energy数据显示，到11月中旬，料有日产70万桶的炼厂产能会恢复运作。
美国副总统拜登带头的高级官员周四试图劝说美国议员推迟加大对伊朗的制裁，从而就伊朗核计划展开微妙的外交谈判。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/李爽 审校 戴素萍)
路透4月11日 - RAPID7 预计首季营收处于或高于之前发布的 指导区间的高端，非GAAP每股亏损低于之前的预估。并重申2017年营收预 估，后者符合分析师预估。 RAPID7股价盘初急升9.4%，报16.39美元。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取 浏览**** (编译 刘静；审校 母红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选
路透4月11日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 272.7 93 270.0 16 * 5月 257.1 44 256.5 6 * 6月 247.3 162 245.5 90 * 7月 238.7 308 238.1 138 * 8月 233.1 1024 231.6 754 * 9月 229.3 5816 227.5 1315 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编