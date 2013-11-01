国际油市：美国原油期货守在96美元上方，静候中国制造业PMI数据出炉

布兰特原油 微升0.1美元,报每桶108.94美元，上日结算价跌1.02美元。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，中国宏观经济先行指标--10月官方制造业采购经理人指数(PMI) 升至51.4，创18个月以来新高。

利比亚试图结束一场石油危机的努力周四遇阻，之前其石油工人对67%的加薪不予理睬，达成协议恢复东部Hariga港口运作的希望看似接近破灭。

交易员目前在关注美国维修季的结束，预计这将提振美国原油需求。IIR Energy数据显示，到11月中旬，料有日产70万桶的炼厂产能会恢复运作。

美国副总统拜登带头的高级官员周四试图劝说美国议员推迟加大对伊朗的制裁，从而就伊朗核计划展开微妙的外交谈判。(完)

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