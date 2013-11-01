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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 09:57 BJT

韩国经济：10月对美国和欧盟出口同比大幅增长，支撑贸易的强劲表现

路透首尔11月1日 - 韩国政府周五公布的数据显示，韩国10月对美国和欧盟出口同比大幅增长，支撑韩国贸易的强劲表现。

产业通商资源部数据表明，10月对美国出口按年增长23.2%，而对欧盟出口亦增16.0%。韩国对其最大出口市场中国的出口增长5.5%。

该部周五稍早曾表示，10月总出口同比增长7.3%，创纪录水平505亿美元。(完) (编译 石冠兰 审校 戴素萍)
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