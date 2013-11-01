韩国经济：10月对美国和欧盟出口同比大幅增长，支撑贸易的强劲表现

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透首尔11月1日 - 韩国政府周五公布的数据显示，韩国10月对美国和欧盟出口同比大幅增长，支撑韩国贸易的强劲表现。
产业通商资源部数据表明，10月对美国出口按年增长23.2%，而对欧盟出口亦增16.0%。韩国对其最大出口市场中国的出口增长5.5%。
该部周五稍早曾表示，10月总出口同比增长7.3%，创纪录水平505亿美元。(完) (编译 石冠兰 审校 戴素萍)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)