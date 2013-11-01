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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 10:43 BJT

重发-更新版 1-中国数据：10月官方制造业PMI升至18个月新高，增长企稳态势初步确立

(增加分项数据表格)
    * 中国官方10月制造业PMI升至51.4，高于预期的51.2
    * 指数创下18个月新高
    * 中国经济增长企稳态势初步确立

    路透北京11月1日 - 中国宏观经济先行指标--10月官方制造业PMI升至18个月最高水准，且已连续四个月
小幅上升，进一步证实中国经济增长企稳的态势开始确立。
    
    中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，10月制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI
升至51.4，为2012年4月以来最高位，当时为53.3。10月数据高于路透访问分析师预估中值51.2，以及上月的
51.1。
    
    “10月份PMI指数继续回升，预示经济增长走稳态势初步确立。”中国物流与采购联合会特约分析师张立
群评论称。
    
    不过他同时也指出，各项订单指数，产成品库存指数、购进价格指数下降，表明企业对未来市场前景仍然
比较谨慎。从投资、出口、消费三大需求增长态势分析，中国经济增长初步稳定在7.5%左右的区间，但基础仍
不够稳固，市场引导的内生性增长能力仍然偏弱。
    
    
    下表为各月官方制造业采购经理指数(PMI):
           _________________________2013年___________________________   ________2012年________
            10月  9月  8月    7月  6月   5月   4月   3月   2月   1月    12月  11月  10月   9月  
 
    PMI(%)  51.4 51.1   51   50.3 50.1  50.8  50.6  50.9  50.1  50.4    50.6  50.6  50.2  49.8  
    
    CFLP提供的新闻稿显示，同上月相比，10月官方制造业PMI的12个分项指数中，生产指数、采购量、原材
料库存和从业人员指数上升；供应商配送时间指数与上月持平；其余各指数有所回落。

    其中，新订单指数环比回落0.3个百分点至52.5，新出口订单指数亦较上月降0.3个百分点至50.4，显示需
求端略有些波动。
    
    生产指数环比劲升1.5个百分点至54.4，为2012年5月以来的最高点，是制造业PMI回升的主要因素。国家
统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河认为，一系列稳增长、调结构、促改革的政策措施效果逐渐显现，企
业预期稳定、发展信心增强，有力地推动了企业生产回升。
    
    此外，大型企业PMI指数7月份以来持续上升，10月份达到52.3；中型企业PMI指数五个月以来首次回升至
临界点上；小型企业状况依然不乐观，10月下降0.3个百分点，继续位于临界点之下。
    
    稍早公布的汇丰10月中国制造业PMI终值升至50.9，创下七个月最高位，连续三个月处于荣枯线50上方，
未来几月仍有望延续好转势头，为中国推进结构改革创造有利环境。
    
    制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以
上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。
    
        
    以下为中国10月官方制造业PMI各分项详细数据：
     
                10月份    9月份    环比
 PMI            51.4      51.1     0.3
 生产指数       54.4      52.9     1.5
 新订单指数     52.5      52.8     -0.3
 原材料库存指   48.6      48.5     0.1
 数                                
 从业人员       49.2      49.1     0.1
 供应商配送时   50.8      50.8     0
 间                                
 
 大型企业PMI    52.3      52.1     0.2
 中型企业PMI    50.2      49.7     0.5
 小型企业PMI    48.5      48.8     -0.3
 (完)

 (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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