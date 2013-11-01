重发-更新版 1-中国数据：10月官方制造业PMI升至18个月新高，增长企稳态势初步确立

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
(增加分项数据表格) * 中国官方10月制造业PMI升至51.4，高于预期的51.2 * 指数创下18个月新高 * 中国经济增长企稳态势初步确立 路透北京11月1日 - 中国宏观经济先行指标--10月官方制造业PMI升至18个月最高水准，且已连续四个月 小幅上升，进一步证实中国经济增长企稳的态势开始确立。 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，10月制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI 升至51.4，为2012年4月以来最高位，当时为53.3。10月数据高于路透访问分析师预估中值51.2，以及上月的 51.1。 “10月份PMI指数继续回升，预示经济增长走稳态势初步确立。”中国物流与采购联合会特约分析师张立 群评论称。 不过他同时也指出，各项订单指数，产成品库存指数、购进价格指数下降，表明企业对未来市场前景仍然 比较谨慎。从投资、出口、消费三大需求增长态势分析，中国经济增长初步稳定在7.5%左右的区间，但基础仍 不够稳固，市场引导的内生性增长能力仍然偏弱。 下表为各月官方制造业采购经理指数(PMI): _________________________2013年___________________________ ________2012年________ 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 PMI(%) 51.4 51.1 51 50.3 50.1 50.8 50.6 50.9 50.1 50.4 50.6 50.6 50.2 49.8 CFLP提供的新闻稿显示，同上月相比，10月官方制造业PMI的12个分项指数中，生产指数、采购量、原材 料库存和从业人员指数上升；供应商配送时间指数与上月持平；其余各指数有所回落。 其中，新订单指数环比回落0.3个百分点至52.5，新出口订单指数亦较上月降0.3个百分点至50.4，显示需 求端略有些波动。 生产指数环比劲升1.5个百分点至54.4，为2012年5月以来的最高点，是制造业PMI回升的主要因素。国家 统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河认为，一系列稳增长、调结构、促改革的政策措施效果逐渐显现，企 业预期稳定、发展信心增强，有力地推动了企业生产回升。 此外，大型企业PMI指数7月份以来持续上升，10月份达到52.3；中型企业PMI指数五个月以来首次回升至 临界点上；小型企业状况依然不乐观，10月下降0.3个百分点，继续位于临界点之下。 稍早公布的汇丰10月中国制造业PMI终值升至50.9，创下七个月最高位，连续三个月处于荣枯线50上方， 未来几月仍有望延续好转势头，为中国推进结构改革创造有利环境。 制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以 上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。 以下为中国10月官方制造业PMI各分项详细数据： 10月份 9月份 环比 PMI 51.4 51.1 0.3 生产指数 54.4 52.9 1.5 新订单指数 52.5 52.8 -0.3 原材料库存指 48.6 48.5 0.1 数 从业人员 49.2 49.1 0.1 供应商配送时 50.8 50.8 0 间 大型企业PMI 52.3 52.1 0.2 中型企业PMI 50.2 49.7 0.5 小型企业PMI 48.5 48.8 -0.3 (完) (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)