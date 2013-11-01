台湾个股：鸿海将专注开创内容，推动高价值业务

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透高雄10月31日 - 全球最大消费电子产品代工商--鸿海 周四表示，将把台湾南部新的软体开发中心转变为数据和云端基地，以专注于开创内容。
这是鸿海朝价值业务链高端迈进的最新努力。鸿海集团旗下企业上日甫标得台湾第四代行动通讯(4G)频段。
鸿海董事长郭台铭在高雄软体科技园区向记者表示，软体和硬体整合是未来的趋势。
他指出，台湾是鸿海4G业务的第一步，未来将会和全球业者合作，而这对该公司下一代智慧型手机设计有帮助。
郭台铭表示，未来内容服务将着重在图形和影片，该公司正计画推出一款游戏app，以及云端监控服务。公司未来在高雄软体园区员工将增至约3,000人。
鸿海周三以91.8亿台币(3.1219亿美元)标得两个台湾4G频段，基金经理称，此举对该公司发展高利润业务有帮助。(完) (编译 王冠中; 审校 李婷仪)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)