台湾个股：鸿海将专注开创内容，推动高价值业务

路透高雄10月31日 - 全球最大消费电子产品代工商--鸿海 周四表示，将把台湾南部新的软体开发中心转变为数据和云端基地，以专注于开创内容。

这是鸿海朝价值业务链高端迈进的最新努力。鸿海集团旗下企业上日甫标得台湾第四代行动通讯(4G)频段。

鸿海董事长郭台铭在高雄软体科技园区向记者表示，软体和硬体整合是未来的趋势。

他指出，台湾是鸿海4G业务的第一步，未来将会和全球业者合作，而这对该公司下一代智慧型手机设计有帮助。

郭台铭表示，未来内容服务将着重在图形和影片，该公司正计画推出一款游戏app，以及云端监控服务。公司未来在高雄软体园区员工将增至约3,000人。