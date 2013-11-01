《香港重要政经日程》--11月1日-11月11日

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
==================今日重要政经消息==================
11月1日（周五）
-- 中国赛特集团 首日挂牌。
==================近期重要政经消息==================
*11月4日（周一）
--10:30 安本资产管理新兴债市展望记者会。
11月5日（周二）
-- 汇丰公布10月份PMI。
-- 中国先锋医药 首日挂牌。
11月6日（周三）
-- 重庆银行 首日挂牌。
-- Mega Expo 首日挂牌。
-- 港交所 公布第三季业绩。
11月7日（周四）
-- 亚洲物流及航运会议。
-- 公布10月份香港外汇储备资产。
-- 联想集团 公布半年业绩。
11月8日(周五)
-- 普华和顺集团公司 首日挂牌。
*11月11日（周一）
-- 澳博控股 公布三季度业绩。
-- 俄铝 公布三季度业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 梁慧仪)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)