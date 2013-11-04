《香港重要政经日程》--11月4日-11月12日

中港个股：中国人寿斥资30亿元认购京能电力增发A股，成后者第二大股东
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
==================今日重要政经消息==================
11月4日（周一）
--10:30 安本资产管理新兴债市展望记者会。
==================近期重要政经消息==================
11月5日（周二）
-- 汇丰公布10月份PMI。
-- 中国先锋医药 首日挂牌。
11月6日（周三）
-- 重庆银行 首日挂牌。
-- Mega Expo 首日挂牌。
-- 港交所 公布第三季业绩。
*--14:30 高力国际亚洲资金流向记者会。
11月7日（周四）
-- 亚洲物流及航运会议。
-- 公布10月份香港外汇储备资产。
-- 联想集团 公布半年业绩。
11月8日(周五)
-- 普华和顺集团公司 首日挂牌。
11月11日（周一）
-- 澳博控股 公布三季度业绩。
-- 俄铝 公布三季度业绩。
*11月12日（周二）
-- 裕元集团 公布三季度业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 梁慧仪)
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)