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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 09:33 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在1.3550下方的止损被触发

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* 因基金持续抛售，触发了欧元/美元在1.3550下方的止损

* 欧元交叉盘亦遭抛下滑，因人气已转空

* 支撑位为10月16日所及的低点1.3472(完)

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