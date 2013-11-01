港报社评：储局退市举棋不定，投资风险变化诡谲--信报11月1日

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
美国联邦储备局结束议息会议，决定维持每月购债规模，超低利率亦不变，符合市场预期，但会议声明只字不提政府停运的影响，并预期经济仍以温和速度扩张，为12月议息会议留下退出的政策弹性。 耶伦获奥巴马提名出任下届联储局主席，加上美国两党争拗缠斗，政府停运了十六天，估计令四季度本地生产总值增长折损0.3%，故一般相信，联储局减少购债规模的步伐会放慢，因而10月份贝南奇按兵不动，完全在市场预期之中。 联储局认为，9月以来经济继续适度扩张，家庭支出和企业固定投资有所增长，但房地产复苏程度放缓，这一点为过去所未有提及，反映美国房地产市场增速有回落之势，令联储局有所警惕；至于失业率居高难下，则始终拖着启动退市步伐的后腿。 从宏观数据来看，美国就业市场改善步伐相当缓慢。9月份非农就业新增职位只有14.8万个，远低于市场预期；失业率虽由7.3%回落至7.2%，但当月劳动力参与率只得63.2%，处于三十五年来最低水平，反映就业市场其实并无显着改善。 过去一年虽有外来资金，尤其来自中国的资金大举流入美国房地产市场，刺激了楼价，但流速和规模估计都会放缓，令支撑美国复苏的房地产市场受到压力。 综合来说，美国目前通胀温和，短期不足为患，但失业率始终居高不下，经济增速的稳定性又难以确定，令联储局退市时机选择举棋不定。退市步伐愈拖延，流动性泛滥催生美股泡沫的，风险也不断累积，形成全球金融市场运行的深层次风险.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)