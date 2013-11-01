港报社评：美政争续来，储局失退市主导权--经济日报11月1日

美国联储局昨一如预期未减少买债，更没就退市时机明确表态。此因退市主动权已不在储局身上，而是端视美国国会政争。储局议息会议昨晨结束，没宣布减买债，此举早在市场预料之内，因美国国会政争令美国政府十月上旬局部关闭16天，影响经济数据蒐集与发布，储局掌握的数据欠全面，惟有一动不如一静。 更值得留意的是，储局的会后声明并未明示或暗示退市时机。相信储局明白到，美国政争除影响经济数据公布、令80万公务员放无薪假外，更深层的是已挫伤企业投资信心与民众消费信心，折损美国复苏动力。 上月美国制造业指数初值跌至51.1%的一年新低，正反映在政争不休下，美企对前景欠信心，故减慢扩张。另一方面，上月密歇根大学消费信心指数亦创73.2的10个月新低，此除因消费者忧政府关门损经济，更因担心美国政争三不五时复发，将扯就业复苏后腿，令新增职位增长放缓、失业率更难回落，消费意慾自然下降。 企业不敢投资、消费者不敢消费，势进一步拖累美国就业和经济，储局要在12月中的议息会议启步减买债，除非美国国会短时间内就预算及债限谈判达成协议，但机会极渺茫。 因美国国会若不能在明年1月中的预算案死綫前达协仪，美国政府很可能又要局部关门。就算国会就预算案最终达共识，亦可能在共和党逼迫下，要加大削赤力度，此恐对明年美国经济造成更大压力。 昨虽有大型投行预料，储局明年1月开始减买债的机率由25%升至45%，惟此恐轻视了美国政争对退市步伐的影响。到底储局何时可退市，掌握权不在现任储局主席伯南克或被提名当下任储局主席的耶伦之手，试问他们又怎能给出答案，退市之期还看美国国会衮衮诸公何时收手.(A12)