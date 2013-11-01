港报社评：一周三宗公仆现躁动苗头，政府须及早纾解--明报11月1日

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
约200名屋宇署前线人员昨日午间罢工1小时，要求管方正视人手不足等问题，这次罢工时间短，且在午间进行，对屋宇署日常工作影响不大。若不及时处理，或会使事态升级，届时势必影响屋宇署的服务。政府须防患于未然，以免影响对市民的服务和社会稳定。 发动罢工的政府工程技术及测量人员协会指出，前年重组架构，技术职系（前线员工）由800多人减至600 多人，专业职系（即是管方）则由约400人增至480人，员工认为前线员工工作压力沉重。管方则指出，屋宇署公务员认为人手比例合理。 屋宇署若坚持人手和配置比例合理，就应该完整地公布解释，让市民知道员工的说法不符合事实，否则，屋宇署管方有责任与员工坦诚沟通，寻求解决办法，避免让事态恶化和影响楼宇安全的质素。 在这样的情势下，公务员队伍近期出现躁动苗头，屋宇署前线人员以罢工表达不满，公务员搞罢工，以任何角度观之，都是严重事件。事态虽小，回避事实事大，因为若有管理或人事问题，管方不正视处理，采取措施防微杜渐，就会成为队伍不稳定的伏线。 公仆以集体请假、罢工表达不满的做法，放在整体社会氛围检视，使人看到氛围转坏而非转好。政府对这样的苗头勿掉以轻心，应该责成部门首长留意有关情况，稍见苗头即须妥善处理，以免事态恶化.(A04)
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路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)