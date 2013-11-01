港报社评：一周三宗公仆现躁动苗头，政府须及早纾解--明报11月1日

约200名屋宇署前线人员昨日午间罢工1小时，要求管方正视人手不足等问题，这次罢工时间短，且在午间进行，对屋宇署日常工作影响不大。若不及时处理，或会使事态升级，届时势必影响屋宇署的服务。政府须防患于未然，以免影响对市民的服务和社会稳定。 发动罢工的政府工程技术及测量人员协会指出，前年重组架构，技术职系（前线员工）由800多人减至600 多人，专业职系（即是管方）则由约400人增至480人，员工认为前线员工工作压力沉重。管方则指出，屋宇署公务员认为人手比例合理。 屋宇署若坚持人手和配置比例合理，就应该完整地公布解释，让市民知道员工的说法不符合事实，否则，屋宇署管方有责任与员工坦诚沟通，寻求解决办法，避免让事态恶化和影响楼宇安全的质素。 在这样的情势下，公务员队伍近期出现躁动苗头，屋宇署前线人员以罢工表达不满，公务员搞罢工，以任何角度观之，都是严重事件。事态虽小，回避事实事大，因为若有管理或人事问题，管方不正视处理，采取措施防微杜渐，就会成为队伍不稳定的伏线。 公仆以集体请假、罢工表达不满的做法，放在整体社会氛围检视，使人看到氛围转坏而非转好。政府对这样的苗头勿掉以轻心，应该责成部门首长留意有关情况，稍见苗头即须妥善处理，以免事态恶化.(A04)