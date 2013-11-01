全球金融：房利美控告九家银行操纵Libor，要求逾8亿美元赔偿

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透纽约10月31日 - 美国抵押贷款机构房利美 周四起诉全球九家大银行，并要求超过8亿美元的损害赔偿，指控这些银行共谋操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)。
房利美在向美国曼哈顿地区法院递交的起诉书中称，这几家银行多年来共谋压低Libor，包括在2008年金融危机期间也是如此。
起诉书中提到，“被告关于Libor合法性的承诺及表述都是虚假的，”导致房利美在互换、抵押贷款、抵押支持债券和其他交易中遭遇损失。
此前有人指出，许多银行参与操纵Libor等指标利率，以提高获利或者使其自身状况显得比实际更健康。美国和欧洲监管机构正就此展开调查。
被起诉银行中的四家--巴克莱 、荷兰合作银行 、苏格兰皇家银行集团 和瑞银集团 此前已就类似的指控与监管机构达成和解，并承认存在过错。
另外五家银行是美国银行 、花旗集团 、瑞士信贷 、德意志银行 和摩根大通 。
另一家抵押贷款机构房贷美 在3月提交一份类似的申诉书，起诉超过12家银行。
荷兰合作银行没有立即回应置评要求。其他银行不愿发表评论。(完)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)