港报社评：人质赔偿宜公道兼务实--星岛日报11月1日

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
专程来港解决人质事件善后问题的马尼拉市议员洪英钟，两会代表本港死伤者家属的立法会议员涂谨申后，双方虽然没有解决所有分歧，但至少步入正轨。 事件中的受害港人，希望满足四项要求，包括道歉、赔偿、惩处和防范类似事件不再发生。当中菲律宾政府道歉方面，港人最不满总统阿奎诺三世的态度。马尼拉市议会最近通过，由市长埃斯特拉达本月亲自来港道歉，双方展开议员对议员的商讨，为解决事件开拓了空间。 双方在日前的首轮商讨中，各自开出条件，分歧甚大，尤其是马尼拉方面的赔偿方案，与受害人及家属要求的金额和安排相距甚远。到昨日的第二次会议，双方缩窄了分歧，事态发展，没有偏离一般谈判的讨价还价过程。 香港受害人开出的赔偿要求，以菲律宾角度来看非常高，但是并非苛索，原因是港菲两地生活水平差异极大。港人今次的伤亡损失，所要应付日后的生活照顾费用和医疗开支，自然比在菲律宾多很多倍。马尼拉人质事件港人八死两重伤，市政府初时提出的总赔偿额是一百万美元（约七百八十万港元），远远不及港人认为合理的数目，不足为奇。 今次市政府要情商当地商界，募捐集资来赔偿港人。从务实角度来看，港人不可能收到心目中的十足十赔偿；对当地商界来说，成功解决问题，不但是人道上的心意，而且换取港府取消对当地的黑色旅游警示，以及避免出现其他制裁措施，对当地经济亦有利。港菲双方宜继续各让一步，令事情早日解决.(A06)
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路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)