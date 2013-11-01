港报社评：人质赔偿宜公道兼务实--星岛日报11月1日

专程来港解决人质事件善后问题的马尼拉市议员洪英钟，两会代表本港死伤者家属的立法会议员涂谨申后，双方虽然没有解决所有分歧，但至少步入正轨。 事件中的受害港人，希望满足四项要求，包括道歉、赔偿、惩处和防范类似事件不再发生。当中菲律宾政府道歉方面，港人最不满总统阿奎诺三世的态度。马尼拉市议会最近通过，由市长埃斯特拉达本月亲自来港道歉，双方展开议员对议员的商讨，为解决事件开拓了空间。 双方在日前的首轮商讨中，各自开出条件，分歧甚大，尤其是马尼拉方面的赔偿方案，与受害人及家属要求的金额和安排相距甚远。到昨日的第二次会议，双方缩窄了分歧，事态发展，没有偏离一般谈判的讨价还价过程。 香港受害人开出的赔偿要求，以菲律宾角度来看非常高，但是并非苛索，原因是港菲两地生活水平差异极大。港人今次的伤亡损失，所要应付日后的生活照顾费用和医疗开支，自然比在菲律宾多很多倍。马尼拉人质事件港人八死两重伤，市政府初时提出的总赔偿额是一百万美元（约七百八十万港元），远远不及港人认为合理的数目，不足为奇。 今次市政府要情商当地商界，募捐集资来赔偿港人。从务实角度来看，港人不可能收到心目中的十足十赔偿；对当地商界来说，成功解决问题，不但是人道上的心意，而且换取港府取消对当地的黑色旅游警示，以及避免出现其他制裁措施，对当地经济亦有利。港菲双方宜继续各让一步，令事情早日解决.(A06)