港报社评：加薪宜务实，劳资要和谐--文汇报11月1日

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
香港人力资源管理学会调查显示，受访公司今年整体薪金加幅平均为4.4%，超过55%受访公司表示明年加薪平均幅度仍然是4.4%。事实上，调查预测的加幅对打工仔而言是稍低，因为有可能追不上通胀。明年香港面对美国退市、外围经济不明朗、内部经营成本不断上升、加上消费力减弱等不利因素，劳资更需要和谐，以务实面对加薪挑战。 大部分中小企面对租金攀升，经营更困难。加上明年全球经济不稳定因素不比今年少，美国退市收水令企业面对资金成本上升压力，美国加息或令明年本港楼价下挫，而若楼价下挫幅度过大，其负财富效应会打击本港整体经济。 随着「占中」升温以及「占中」引入「台独」势力，将严重冲击香港营商环境，使企业经营更加困难，祸及打工仔加薪问题。 本港多项基建工程上马，相关行业较有能力加薪，包括地盘工、工程监工及建筑师等，整个行业多种职位同样受惠，估计加幅超过4.4%。但部分市道较差的行业难达4.4%加薪幅度，如房地产受楼市辣招打击，市道淡静，估计部分从业员或面临冻薪。此外，自由行消费力减弱，会拖累零售、饮食、酒店及旅游等行业的加薪幅度。 今年在加薪问题上，出现了几次较大的工潮，结果是劳资两败俱伤，并恶化了部分行业的营商环境。这个教训值得吸取。面对「占中」及引入「台独」势力恶化营商环境，广大雇员和雇主为了自己的切身利益，都应该对之坚决反对和抵制.(A04)
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路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)