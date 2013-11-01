港报社评：加薪宜务实，劳资要和谐--文汇报11月1日

香港人力资源管理学会调查显示，受访公司今年整体薪金加幅平均为4.4%，超过55%受访公司表示明年加薪平均幅度仍然是4.4%。事实上，调查预测的加幅对打工仔而言是稍低，因为有可能追不上通胀。明年香港面对美国退市、外围经济不明朗、内部经营成本不断上升、加上消费力减弱等不利因素，劳资更需要和谐，以务实面对加薪挑战。 大部分中小企面对租金攀升，经营更困难。加上明年全球经济不稳定因素不比今年少，美国退市收水令企业面对资金成本上升压力，美国加息或令明年本港楼价下挫，而若楼价下挫幅度过大，其负财富效应会打击本港整体经济。 随着「占中」升温以及「占中」引入「台独」势力，将严重冲击香港营商环境，使企业经营更加困难，祸及打工仔加薪问题。 本港多项基建工程上马，相关行业较有能力加薪，包括地盘工、工程监工及建筑师等，整个行业多种职位同样受惠，估计加幅超过4.4%。但部分市道较差的行业难达4.4%加薪幅度，如房地产受楼市辣招打击，市道淡静，估计部分从业员或面临冻薪。此外，自由行消费力减弱，会拖累零售、饮食、酒店及旅游等行业的加薪幅度。 今年在加薪问题上，出现了几次较大的工潮，结果是劳资两败俱伤，并恶化了部分行业的营商环境。这个教训值得吸取。面对「占中」及引入「台独」势力恶化营商环境，广大雇员和雇主为了自己的切身利益，都应该对之坚决反对和抵制.(A04)