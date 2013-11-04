《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--11月4日

路透上海/北京11月4日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市 场的联系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人 民银行公开市场操作等多重因素影响。 以下为本周内(11月4日-11月8日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ------------------------------------------------------------------------------ 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 无 ------------------------------------------------------------------------------ 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选 ===================================================================================== 2.基金发行 名称 基金公司 托管行 发行时间 备注 -------------------------------------------------------------------------- 广发中债金融债 广发基金 中国银行 10/8-11/4 指数A/C 中银惠利纯债 中银基金 中信银行 10/14-11/5 半年定期开放 安信永利信用 安信基金 农业银行 10/16-11/5 定期开放A/C 华安年年红 华安基金 工商银行 10/16-11/5 定期开放债券 泰达宏利瑞利 泰达宏利基金 中国银行 10/24-11/06 分级债券A/B 10/24-11/12(A) 10/24-11/06(B) 博时灵活配置混合 博时基金 交通银行 10/9-11/6 工银瑞信 工银瑞信基金 农业银行 10/9-11/6 信息产业股票 汇添富沪深300 汇添富基金 工商银行 10/18-11/7 安中动态策略指数 广发亚太中高收益 广发基金 工商银行 10/14-11/8 债券QDII人民币/美元 鹏华丰融 鹏华基金 交通银行 10/14-11/8 定期开放债券 长盛城镇化 长盛基金 中国银行 10/14-11/8 主题股票 华泰柏瑞 华泰柏瑞基金 建设银行 10/21-11/8 季季红债券 南方丰元 南方基金 工商银行 10/21-11/8 信用增强债券A/C 汇添富互利 汇添富基金 工商银行 10/21-11/8 分级债券 大成景祥 大成基金 农业银行 10/28-11/08 分级债券A 10/28-11/08(A) 景顺长城景颐 景顺长城基金 北京银行 10/30-11/08 双利债券A/C 中海惠利纯债 中海基金 招商银行 10/17-11/13 分级债券 A 11/1-11/13(A) 信诚年年有余 信诚基金 中国银行 10/21-11/15 定期开放债券 A/B 国富岁岁恒丰 国海富兰克林基金 工商银行 10/21-11/15 定期开放债券 A/C 长信纯债一年 长信基金 工商银行 10/28-11/15 定期开放债券A/C 嘉实新兴市场 嘉实基金 工商银行 10/18-11/18 双币分级债券QDII 10/29-11/18(A) 上投摩根转型 上投摩根基金 建设银行 10/24-11/20 动力灵活配置混合 海富通双利 海富通基金 工商银行 10/22-11/22 分级债券A/B 11/04-11/22(A) 万家市政纯债 万家基金 农业银行 11/1-11/22 定期开放债券 中欧纯债添利 中欧基金 中国邮储 11/04-11/22(A) 分级债券A/B 10/28-11/22(B) 易方达黄金ETF 易方达基金 工商银行 10/28-11/22 南方聚利1年 南方基金 中国银行 10/28-11/22 定期开放债券(LOF) 易方达新兴成长 易方达基金 工商银行 10/30-11/26 灵活配置混合 华安生态优先股票 华安基金 建设银行 11/1-11/26 博时标普500ETF 博时基金 工商银行 11/4-11/29 浦银安盛消费 浦银安盛基金 交通银行 11/1-11/29 升级灵活配置混合 广发全球医疗 广发基金 广发银行 11/4-11/29 保健指数QDII(人民币/美元) 国泰聚信价值优势 国泰基金 广发银行 10/14-12/13 灵活配置混合A/C 国泰淘金 国泰基金 宁波银行 11/1-12/15 互联网债券 ===================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 282.5 1年 固息记账式国债 10/31-11/4 财政部 280 5年 固息记账式国债 11/7-11/11 中信银行 至多150 5年 固息金融债 11/8-11/12 小微企业贷款专项债 进出口行 50 5年 固息增发债 周一 今年第25期增发 进出口行 50 3年 固息增发债 周二 今年第30期增发 国家电网 100 1年 短期融资券 周二 进出口行 至多60 2年 固息增发债 周三 今年第33期增发 进出口行 至多60 5年 固息增发债 周四 今年第34期增发 国开行 150 1/3/5/7/10年 固息增发债 周四 今年第43-47期增发 国电集团 75 1年 短期融资券 周五 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 财政部 固息记账式国债 280 周一 华能国际 短期融资券 50 周四 注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ==================================================================================== 2.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 无 ===================================================================================== 3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------ 央票到期 逆回购到期 合计 -- 130 -130 ===================================================================================== (完) (整理 李宏薇/曹巍浩; 审校 边竞/吴芳)