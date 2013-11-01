港报财经评论：量宽未变资金派对继续开--信报11月1日

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
量宽未变资金派对继续开/习广思 美国联储局一如市场所料维持每月买债规模不变，美股方面，投资者趁好消息出货。事实上，美股在议息前已经炒高，议息后见调整，是很正常的事。联储局议息会议后的声明指出，在9月议息后，经济活动温和扩张，就业数据持续改善，但楼市复苏后见放缓，且通胀水平一直略低于长期目标水平。声明又指出，经济及就业数据的下跌风险已下降，但是否退市，需要有更多经济及就业改善的证据。
然而，股市出现回吐，反映投资者不收货，联储局非但没有暗示或明示维持“放水”更长时间，且没有提及政府停运的影响，更没有像9月般提及金融市况，即对按揭利率回落、股市涨升的情况感到安心。换言之，虽然一切都回到“等待”状况，但联储局明显对市场的放心程度提高，鹰气略为增加；不要忘记，议息前市场甚至炒作要加码“放水”，难怪股市需要回一回。 退市时间仍然是个谜，联储局按兵不动，意味资金派对未愿停，起码继续开至12月。目前市场普遍维持联储局会在2014年中才退市的看法，相信12月的议息会议，将会令市场更为紧张。虽然美股出现调整，但欧美的宏观风险正在下降。
瑞信指出，美国宏观风险跌至近6年新低，财赤将进一步下跌，其次欧洲经济进入复苏阶段；相对而言，新兴市场增长正在减慢，相信未来几年新兴市场的增长会叫人失望。瑞信认为，在各项资产类别中，股票会是首选，除非美债息升至3.5厘，债券资产吸引力才会提高。在股票资产当中，如果全球经济增长加快，美股形势相对不利，因为相对估值因素，美股往往会跑输。近期资金流开始反映这一点，部分资金从美股流出，转投欧洲股票。 美股自高位回吐，中国内地A股回软，市场观望今日出台的官方PMI数据。恒指走势缺乏方向，持续在10天线争持，昨天收报23,206点。大市成交额591亿港元，沽空比率8.9%。近期大市由中资股主导，内银股绩后个别发展，留意国指连续几日跑赢恒指，但仍受制于250天线阻力，后市要突破需要中资金融股的支持，至于金融股要回升，则要看三中全会。自9月中至今，恒指在22,600-23,500点之间上落，拉锯局面难破，大市主题是板块轮流炒、细价股投机，科网及濠赌股支撑大局，要扭转局面，大市需要新的领袖股，但目前能够推动指数的，却只有中资金融股。(B03)
................................................................
美元未脱离险境/苏子 昨晨联储局议息后的会后声明指出，目前美国经济下行风险减少，早前的政治僵局对经济的负面影响轻微，由于联储局对经济的评估远较市场预期乐观，令市场重燃12月收水的机会上升；因此，早前被市场甚为看淡的美元避免遭进一步抛售之余，更触发不少补仓买盘入市，使美汇指数强力反弹，并且更曾略破20天SMA阻力，一度高见79.91水平。不过，昨天亚洲入市后，美汇指数却未能进一步挑战更关键的80心理关口；加上前天的79.91高位，与9月开始的下跌浪的23.6%最少反弹目标相若，故留意昨晚美汇指数有否动力进一步升至80心理关口以上，并以接近全日高位收市。若美汇指数只是完成最少反弹目标后便乏力再升，小心美元仍未脱离险境。稍后美汇指数一旦返回10天SMA支持以下收市，或会再次遭到看淡的投资者狙击而出现新一轮下跌浪。 其实，昨天亚洲市的市场大户大可伺机把美元进一步推高，以触发市场上更具规模的补仓买盘入市，但由于并未出现此情况，反映市场基调仍然倾向以沽出美元为主。故一旦美元完成调整，相信不少美元看淡的投资者将再重新入市建立短仓。另外，留意美元兑日圆虽然可以在前天突破100天SMA阻力并一度高见98.68，但昨天却未能承接此良好势头，进一步挑战日线一目均衡图云雾区的98.77顶部阻力，已回落至98.2水平，反映目前投资者暂时无意高追美元兑日圆。短线而言，一旦美元兑日圆可以进一步跌至20天SMA支持以下收市，预料后市将重拾弱势。 前天欧罗兑英镑以十字星收市，昨天美国入市前夕，汇价已经以大阴烛的利淡形态跌破200天SMA支持。如昨晚可以进一步跌破10天SMA支持，并以接近全日低位收市，预料汇价已于本周二的0.8585高位见了短期重要顶部，稍后英镑的走势预料将较欧罗强劲。换言之，若美元再次转弱，趁低买入英镑兑美元的潜在回报将较买入欧罗兑美元佳。(B10)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)