港报财经评论：量宽未变资金派对继续开--信报11月1日

量宽未变资金派对继续开/习广思 美国联储局一如市场所料维持每月买债规模不变，美股方面，投资者趁好消息出货。事实上，美股在议息前已经炒高，议息后见调整，是很正常的事。联储局议息会议后的声明指出，在9月议息后，经济活动温和扩张，就业数据持续改善，但楼市复苏后见放缓，且通胀水平一直略低于长期目标水平。声明又指出，经济及就业数据的下跌风险已下降，但是否退市，需要有更多经济及就业改善的证据。

然而，股市出现回吐，反映投资者不收货，联储局非但没有暗示或明示维持“放水”更长时间，且没有提及政府停运的影响，更没有像9月般提及金融市况，即对按揭利率回落、股市涨升的情况感到安心。换言之，虽然一切都回到“等待”状况，但联储局明显对市场的放心程度提高，鹰气略为增加；不要忘记，议息前市场甚至炒作要加码“放水”，难怪股市需要回一回。 退市时间仍然是个谜，联储局按兵不动，意味资金派对未愿停，起码继续开至12月。目前市场普遍维持联储局会在2014年中才退市的看法，相信12月的议息会议，将会令市场更为紧张。虽然美股出现调整，但欧美的宏观风险正在下降。

瑞信指出，美国宏观风险跌至近6年新低，财赤将进一步下跌，其次欧洲经济进入复苏阶段；相对而言，新兴市场增长正在减慢，相信未来几年新兴市场的增长会叫人失望。瑞信认为，在各项资产类别中，股票会是首选，除非美债息升至3.5厘，债券资产吸引力才会提高。在股票资产当中，如果全球经济增长加快，美股形势相对不利，因为相对估值因素，美股往往会跑输。近期资金流开始反映这一点，部分资金从美股流出，转投欧洲股票。 美股自高位回吐，中国内地A股回软，市场观望今日出台的官方PMI数据。恒指走势缺乏方向，持续在10天线争持，昨天收报23,206点。大市成交额591亿港元，沽空比率8.9%。近期大市由中资股主导，内银股绩后个别发展，留意国指连续几日跑赢恒指，但仍受制于250天线阻力，后市要突破需要中资金融股的支持，至于金融股要回升，则要看三中全会。自9月中至今，恒指在22,600-23,500点之间上落，拉锯局面难破，大市主题是板块轮流炒、细价股投机，科网及濠赌股支撑大局，要扭转局面，大市需要新的领袖股，但目前能够推动指数的，却只有中资金融股。(B03)

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美元未脱离险境/苏子 昨晨联储局议息后的会后声明指出，目前美国经济下行风险减少，早前的政治僵局对经济的负面影响轻微，由于联储局对经济的评估远较市场预期乐观，令市场重燃12月收水的机会上升；因此，早前被市场甚为看淡的美元避免遭进一步抛售之余，更触发不少补仓买盘入市，使美汇指数强力反弹，并且更曾略破20天SMA阻力，一度高见79.91水平。不过，昨天亚洲入市后，美汇指数却未能进一步挑战更关键的80心理关口；加上前天的79.91高位，与9月开始的下跌浪的23.6%最少反弹目标相若，故留意昨晚美汇指数有否动力进一步升至80心理关口以上，并以接近全日高位收市。若美汇指数只是完成最少反弹目标后便乏力再升，小心美元仍未脱离险境。稍后美汇指数一旦返回10天SMA支持以下收市，或会再次遭到看淡的投资者狙击而出现新一轮下跌浪。 其实，昨天亚洲市的市场大户大可伺机把美元进一步推高，以触发市场上更具规模的补仓买盘入市，但由于并未出现此情况，反映市场基调仍然倾向以沽出美元为主。故一旦美元完成调整，相信不少美元看淡的投资者将再重新入市建立短仓。另外，留意美元兑日圆虽然可以在前天突破100天SMA阻力并一度高见98.68，但昨天却未能承接此良好势头，进一步挑战日线一目均衡图云雾区的98.77顶部阻力，已回落至98.2水平，反映目前投资者暂时无意高追美元兑日圆。短线而言，一旦美元兑日圆可以进一步跌至20天SMA支持以下收市，预料后市将重拾弱势。 前天欧罗兑英镑以十字星收市，昨天美国入市前夕，汇价已经以大阴烛的利淡形态跌破200天SMA支持。如昨晚可以进一步跌破10天SMA支持，并以接近全日低位收市，预料汇价已于本周二的0.8585高位见了短期重要顶部，稍后英镑的走势预料将较欧罗强劲。换言之，若美元再次转弱，趁低买入英镑兑美元的潜在回报将较买入欧罗兑美元佳。(B10)