中国基金：淘宝基金平台获批，国泰定制债券基金首尝网络销售

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透上海11月1日 - 外界关注的中国淘宝基金销售平台已获批，按计划周五将上线。而国泰基金专门为互联网用户设计的国泰淘金互联网债券型基金将于周五起销售，成为第一只在淘宝网上首发的公募基金产品。
不过，截止周五9:30，包括易方达、国泰、泰达宏利、富国等基金公司淘宝店，均出现“敬请期待，不见不散”字样，仍无法进行网上交易。
易方达基金客户人员回应称，网店今日其实已开业，目前正在进行调试，建议中午之后再试。
淘宝网官方微博周四稍晚宣布，其已取得证监会出具的无异议函，成为互联网首家为基金销售机构提供服务和开展业务的第三方电子商务平台。而支付宝作为拥有基金第三方支付牌照的支付机构提供基金支付服务。
“淘宝基金店铺即将上线，新手上路，请多多关照。”官方微博称。
阿里巴巴集团 近期积极涉及互联网金融业务，此前携手天弘基金推出余额宝产品，该产品对接的增利宝货币基金规模在9月底已高达556.53亿元，成为目前最大的公募基金；旗下淘宝网并已开设保险产品销售平台，逾20多家保险公司进驻该平台销售保险产品。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)