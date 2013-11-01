中国基金：淘宝基金平台获批，国泰定制债券基金首尝网络销售

路透上海11月1日 - 外界关注的中国淘宝基金销售平台已获批，按计划周五将上线。而国泰基金专门为互联网用户设计的国泰淘金互联网债券型基金将于周五起销售，成为第一只在淘宝网上首发的公募基金产品。

不过，截止周五9:30，包括易方达、国泰、泰达宏利、富国等基金公司淘宝店，均出现“敬请期待，不见不散”字样，仍无法进行网上交易。

易方达基金客户人员回应称，网店今日其实已开业，目前正在进行调试，建议中午之后再试。

淘宝网官方微博周四稍晚宣布，其已取得证监会出具的无异议函，成为互联网首家为基金销售机构提供服务和开展业务的第三方电子商务平台。而支付宝作为拥有基金第三方支付牌照的支付机构提供基金支付服务。

“淘宝基金店铺即将上线，新手上路，请多多关照。”官方微博称。