港报财经评论：三个比较法，季绩快掌握--经济日报11月1日

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
三个比较法，季绩快掌握/林瑞芬
恒指23,500水平看似这么近又是那么远，9月、10月都未能攻破，周三午急升昨又回气，回0.42%至23,206收市；大市成交只有591亿港元！隔夜至1个月的SHIBOR昨显着回落59-83.9个基点不等，反映之前只是看淡的投资者藉口作小小扰攘，之后A股的走向将主要看三中全会之改革路向而定。上证争持格局也闷到头晕，上受制于降轨2,200，下有2,000-2,050支持，昨收2,141点，跌0.9%，走不出此窄幅，日跌日升无意思。
港股近周跟着A股走，未能陪美股创高尽兴，多少有点可惜。恒指自2月以来4度触近23,500，可见技术阻力位之重要性。23,500密集阻力只要配合成交突破，向上将是2,000、3,000点的可能值博空间。9月以来，港股大跌不下，炒家主力细价股，荷包已满，且看何时集体总动员冲关指数成分股。突破一定要有催化剂，依中国目前经济只稳不大升，难作藉口，还望有更新更好元素，是三中全会的大胆改革路，还是港股直通车II版出台等，就要留意着消息面。
恒指短线支持稳守22,000，仍有所冀望，阻力是让人破的！未突破跟热钱走，探子回报网络游戏股博雅互动 孖展认购热，乃热炒先声之势，不妨小注认购。国企季绩公布得七七八八，从表现与股价的即市反应启示，投资者在掌握季绩技巧已大大的进步。季绩的对比，一般会以3个数来作对比，以第3季为例，分别为首3季总额与去年同期比、单计第3季盈收与去年第3季比、第3季与第2季比。一般的公告，只公布首3季与去年首3季的数据比较，单季的利润对比，就要靠自己，这往往是促成股价短线大变的关键因素。
长城汽车 及白云山 ，股价在季绩公布后急促下滑，翌日分别曾急挫7%及15%，就是因为第3季单季表现逊预期。长城汽车首3季度利润按年增60.67%，单计第3季利润按年增长40.1%，但第3季与第2季利润相比则有所倒退，触发股份被抛售之关键。同样，白云山首3季利润按年增长28.6%，单计第3季利润，按年增长1.5%，但第3季较第2季利润相比则有所倒退。两股归因成本突增，市场就一时难以接受。
相反，第3季业绩表现出色，股价即时得益。广汽集团 如是，首3季录得纯利增长22%至22.42亿港元，平平无奇，但拆分季度来分析，单计第3季纯利为10.24亿港元，第2季及第1季纯利只有7.41亿港元及4.78亿港元，即表示第3季比第2季纯利增长达38%。(B04)
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工行看长线，候6厘息吸纳/余少文
随着中资股第3季业绩落幕，市场焦点转到三中全会身上，至于最赚钱的工商银行 仍然有长线吸纳价值，尤其预测息率达6厘可出手。国企指数昨低开高收，全日只跌13点，收报10,627点，成交额163亿港元，是一个多月来最大单日成交额，仍有45%主板H股逆市上升；红筹指数则升9点，报4,550点，连升4日，成交额52亿港元。
虽然国企指数连日回升，但暂受制250天平均线，指数早前跌穿上升通道底部，这底部变成阻力位，除非指数升越9月高位10,830点，否则反弹只是跌穿通道后的后抽。当然，国指日前低见10,143点反弹至今，乐观是指数继续过去两个月的上落走势，然后等消息，加上10天、20天和50天平均线跟250天平均线汇聚，四线汇聚兼且保历加通道收窄，待变格局。只是指数上落时间愈长，一旦出现突破，不管是上升还是下跌，走势都可能急速，故股民要顺势而行，即使看淡，一旦指数向上突破，便要转軚。
至于市场焦点开始由第3季业绩转移到三中全会身上，有心人炒高不少三中全会概念股，即三中全会召开后一如预期支持环保等政策，则概念股可能出现派货，故股民上车之余也要适时落车。对于H股第3季业绩，稍后会作总结，惟工行继续成为最赚钱国企，首3季赚2,055亿元人民币，按年升10.7%，当中第3季只升7.6%至672亿元人民币，差于市场预期的696亿元人民币，累及股价昨跌0.7%，收报5.43港元，但反而希望股价可继续调整，因为跌得愈低，吸纳价值愈高，赚取高息之余，风险也可降低。根据彭博综合证券商预测数字，工行每股盈利未来3年按年增长由7%至9%不等，即过去高增长已不复见，跟其他内银股一样要面对盈利增长较低的事实。
由于内银股盈利走势持平，故近年看内银股主要看息率，如工行今年预测息率跟建设银行 一样约6厘，吸引力不相伯仲。但剔除股息税后，预测息率会下降至约5.4厘，再加上工行不良贷款额有上升趋势，第3季较第2季增加55.9亿元人民币，若情况未见改善，自会添加业绩压力。展望股息率，彭博预料工行今年每股派息0.255元人民币，股息扣除股息税后再9折计算，即保守预期工行盈利今年下跌10%，预测息率下降至4.8厘，若股价跌至4.5港元水平，预测息率可升至5.8厘，故工行股价6月跌至4.4港元水平便见底回升。(B05)
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路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)