港报财经评论：三个比较法，季绩快掌握--经济日报11月1日

三个比较法，季绩快掌握/林瑞芬

恒指23,500水平看似这么近又是那么远，9月、10月都未能攻破，周三午急升昨又回气，回0.42%至23,206收市；大市成交只有591亿港元！隔夜至1个月的SHIBOR昨显着回落59-83.9个基点不等，反映之前只是看淡的投资者藉口作小小扰攘，之后A股的走向将主要看三中全会之改革路向而定。上证争持格局也闷到头晕，上受制于降轨2,200，下有2,000-2,050支持，昨收2,141点，跌0.9%，走不出此窄幅，日跌日升无意思。

港股近周跟着A股走，未能陪美股创高尽兴，多少有点可惜。恒指自2月以来4度触近23,500，可见技术阻力位之重要性。23,500密集阻力只要配合成交突破，向上将是2,000、3,000点的可能值博空间。9月以来，港股大跌不下，炒家主力细价股，荷包已满，且看何时集体总动员冲关指数成分股。突破一定要有催化剂，依中国目前经济只稳不大升，难作藉口，还望有更新更好元素，是三中全会的大胆改革路，还是港股直通车II版出台等，就要留意着消息面。

恒指短线支持稳守22,000，仍有所冀望，阻力是让人破的！未突破跟热钱走，探子回报网络游戏股博雅互动 孖展认购热，乃热炒先声之势，不妨小注认购。国企季绩公布得七七八八，从表现与股价的即市反应启示，投资者在掌握季绩技巧已大大的进步。季绩的对比，一般会以3个数来作对比，以第3季为例，分别为首3季总额与去年同期比、单计第3季盈收与去年第3季比、第3季与第2季比。一般的公告，只公布首3季与去年首3季的数据比较，单季的利润对比，就要靠自己，这往往是促成股价短线大变的关键因素。

长城汽车 及白云山 ，股价在季绩公布后急促下滑，翌日分别曾急挫7%及15%，就是因为第3季单季表现逊预期。长城汽车首3季度利润按年增60.67%，单计第3季利润按年增长40.1%，但第3季与第2季利润相比则有所倒退，触发股份被抛售之关键。同样，白云山首3季利润按年增长28.6%，单计第3季利润，按年增长1.5%，但第3季较第2季利润相比则有所倒退。两股归因成本突增，市场就一时难以接受。

相反，第3季业绩表现出色，股价即时得益。广汽集团 如是，首3季录得纯利增长22%至22.42亿港元，平平无奇，但拆分季度来分析，单计第3季纯利为10.24亿港元，第2季及第1季纯利只有7.41亿港元及4.78亿港元，即表示第3季比第2季纯利增长达38%。(B04)

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工行看长线，候6厘息吸纳/余少文

随着中资股第3季业绩落幕，市场焦点转到三中全会身上，至于最赚钱的工商银行 仍然有长线吸纳价值，尤其预测息率达6厘可出手。国企指数昨低开高收，全日只跌13点，收报10,627点，成交额163亿港元，是一个多月来最大单日成交额，仍有45%主板H股逆市上升；红筹指数则升9点，报4,550点，连升4日，成交额52亿港元。

虽然国企指数连日回升，但暂受制250天平均线，指数早前跌穿上升通道底部，这底部变成阻力位，除非指数升越9月高位10,830点，否则反弹只是跌穿通道后的后抽。当然，国指日前低见10,143点反弹至今，乐观是指数继续过去两个月的上落走势，然后等消息，加上10天、20天和50天平均线跟250天平均线汇聚，四线汇聚兼且保历加通道收窄，待变格局。只是指数上落时间愈长，一旦出现突破，不管是上升还是下跌，走势都可能急速，故股民要顺势而行，即使看淡，一旦指数向上突破，便要转軚。

至于市场焦点开始由第3季业绩转移到三中全会身上，有心人炒高不少三中全会概念股，即三中全会召开后一如预期支持环保等政策，则概念股可能出现派货，故股民上车之余也要适时落车。对于H股第3季业绩，稍后会作总结，惟工行继续成为最赚钱国企，首3季赚2,055亿元人民币，按年升10.7%，当中第3季只升7.6%至672亿元人民币，差于市场预期的696亿元人民币，累及股价昨跌0.7%，收报5.43港元，但反而希望股价可继续调整，因为跌得愈低，吸纳价值愈高，赚取高息之余，风险也可降低。根据彭博综合证券商预测数字，工行每股盈利未来3年按年增长由7%至9%不等，即过去高增长已不复见，跟其他内银股一样要面对盈利增长较低的事实。

由于内银股盈利走势持平，故近年看内银股主要看息率，如工行今年预测息率跟建设银行 一样约6厘，吸引力不相伯仲。但剔除股息税后，预测息率会下降至约5.4厘，再加上工行不良贷款额有上升趋势，第3季较第2季增加55.9亿元人民币，若情况未见改善，自会添加业绩压力。展望股息率，彭博预料工行今年每股派息0.255元人民币，股息扣除股息税后再9折计算，即保守预期工行盈利今年下跌10%，预测息率下降至4.8厘，若股价跌至4.5港元水平，预测息率可升至5.8厘，故工行股价6月跌至4.4港元水平便见底回升。(B05)