金属期市：伦铜基本持稳，有望录得六周来最大单周涨幅

铜价周四触及一周高点7,300美元，但仍处于8月初以来的较大区间7000-7,420美元。

上海期交所期铜主力1月合约 少有变动，报每吨51,820元人民币。

周五数据显示10月制造业PMI终值升至50.9，为七个月最高位。显示中国经济企稳迹象。

美国中西部地区10月企业活动强于预期，新订单触及2004年以来高点，一反近期经济数据疲弱的局面。

嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 已同意以1.25亿美元将其在巴布亚新几内亚一处未开发的铜矿出售给澳洲PanAust Ltd 。(完)

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