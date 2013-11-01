金属期市：伦铜基本持稳，有望录得六周来最大单周涨幅

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
铜价周四触及一周高点7,300美元，但仍处于8月初以来的较大区间7000-7,420美元。
上海期交所期铜主力1月合约 少有变动，报每吨51,820元人民币。
周五数据显示10月制造业PMI终值升至50.9，为七个月最高位。显示中国经济企稳迹象。
美国中西部地区10月企业活动强于预期，新订单触及2004年以来高点，一反近期经济数据疲弱的局面。
嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 已同意以1.25亿美元将其在巴布亚新几内亚一处未开发的铜矿出售给澳洲PanAust Ltd 。(完)
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路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)