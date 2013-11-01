日本股市：受软银等扶助早盘上涨，但索尼因发布获利预警重挫10%

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透东京11月1日 - 日本股市周五早盘微升，受助于Panasonic和软银等企业公布的强劲财报激励。不过索尼(Sony)因发布获利预警股价大跌，令市场人气有些低迷。
索尼 重挫10%，此前该公司将全年营业利润预估调降26%，因电视机部门再次出现亏损。
Panasonic 受到投资者追捧，劲升5.9%至两年半高位。此前该公司提升获利预估，得益于工业电池等产品旺销。
日经指数 上涨0.3%至14,365.43点，从上日下跌1.2%的疲势中反弹。该指数本周已上扬2%，上周下挫3.3%。
中国10月官方采购经理人指数(PMI)创下18个月以来新高，证明该国经济正在回稳，也增强了市场的正面气氛。
东证股价指数 持平于1,194.76，成交量约为过去90日平均全天成交量的30%。
软银 跳涨3.7%，此前公司半年度获利创纪录高位。(完)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)