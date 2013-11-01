日本股市：受软银等扶助早盘上涨，但索尼因发布获利预警重挫10%

路透东京11月1日 - 日本股市周五早盘微升，受助于Panasonic和软银等企业公布的强劲财报激励。不过索尼(Sony)因发布获利预警股价大跌，令市场人气有些低迷。

索尼 重挫10%，此前该公司将全年营业利润预估调降26%，因电视机部门再次出现亏损。

Panasonic 受到投资者追捧，劲升5.9%至两年半高位。此前该公司提升获利预估，得益于工业电池等产品旺销。

日经指数 上涨0.3%至14,365.43点，从上日下跌1.2%的疲势中反弹。该指数本周已上扬2%，上周下挫3.3%。

中国10月官方采购经理人指数(PMI)创下18个月以来新高，证明该国经济正在回稳，也增强了市场的正面气氛。

东证股价指数 持平于1,194.76，成交量约为过去90日平均全天成交量的30%。