离岸人民币：欧洲在人民币交易结算上会否取代亚洲地位？--SWIFT

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透香港11月1日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)日前报告表示，第三季人民币客户支付价值在欧洲较去年的增幅远高于亚洲，为欧洲日后在人民币客户支付业务取代亚洲迈进一步。
近日SWIFT数据显示，第三季人民币客户支付价值较去年在欧洲增长163%， 作为良好替代交易结算的途径，远高于同期亚洲地区增幅（不包括中国及香港）的109%。今年第三季度，欧洲增长尤为强劲，令欧洲的绝对价值几乎与亚洲看齐。
SWIFT亚太区副行政总裁兼亚太区市场及策略部主管Patrick de Courcy 表示，“我们的商业情报显示，中国于欧洲的主要贸易伙伴，现在转用人民币作交易结算货币。”
他认为，这是当地银行的“第一回合”试点，某程度上，并非所有地方都把握到这发展中的人民币业务。
他并表示，近日在亚洲地区的措施（如新加坡金管局加强中国与该国的金融合作）或有助提高区内金融机构发展离岸人民币业务。
自2012 年6 月人民币交易结算开放予全球所有企业后，逐渐广泛应用，首先由亚洲地区开始，继而扩展至欧洲、美洲、中东及非洲。亚洲的人民币客户支付价值增长，主要由台湾及新加坡推动，澳洲及日本的应用则相对较少。
今年9月，人民币稳占世界支付货币第12位，市场份额由8月0.84%增至0.86%。整体而言，人民币支付价值于9月增长4.6%，而所有支付货币则增长1.2%。（完） (记者 赵红梅；审校 林高丽)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)