澳新汇市：澳新货币兑欧元扬升，因中国制造业数据强劲且欧洲通胀率骤降

欧元兑澳元 周五跌至1.4309澳元，从本周稍早时触及的1.4533大幅滑落。

澳元兑美元 从周四高点0.9526下跌，陷在接近两周低位0.9459，支撑位在一道重要回档位0.9410的附近。

澳元从周一到现在跌幅为1.5%，已远离上周所及的五个月高点0.9758。

新西兰元 重回0.8260美元，周四曾触及0.8310的高位。新西兰元从上周创下五个月高点0.8544之后已下跌0.03美元。

短线支撑位在0.8240，然后是200日移动均线0.8180，阻力位在0.8315。(完)

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