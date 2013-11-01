澳新汇市：澳新货币兑欧元扬升，因中国制造业数据强劲且欧洲通胀率骤降

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
欧元兑澳元 周五跌至1.4309澳元，从本周稍早时触及的1.4533大幅滑落。
澳元兑美元 从周四高点0.9526下跌，陷在接近两周低位0.9459，支撑位在一道重要回档位0.9410的附近。
澳元从周一到现在跌幅为1.5%，已远离上周所及的五个月高点0.9758。
新西兰元 重回0.8260美元，周四曾触及0.8310的高位。新西兰元从上周创下五个月高点0.8544之后已下跌0.03美元。
短线支撑位在0.8240，然后是200日移动均线0.8180，阻力位在0.8315。(完)
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路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)