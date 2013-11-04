《中国债券市场每日交易备忘》--11月4日

中港个股：中国人寿斥资30亿元认购京能电力增发A股，成后者第二大股东
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国进出口行至多60亿元人民币两年期固息增发债14:00-15:00招标 进出口行至多60亿元五年期固息增发债14:00-15:00招标 华能集团40亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和建行主承 盈峰投资集团1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，工商银行主承 平度国资13亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，利率区间6.25%-7.25% ============================================================================ 二、新债上市： 中信建投证券16亿元三个月短融071307010，票面利率6% 太原钢铁集团15亿元五年期中票101353014，票面利率6% 南阳投资集团18亿元七年期固息债1380294，票面利率7.05% 郴州高科投资控股18亿元七年期固息债1380321，票面利率7.25% ============================================================================ 三、缴款： 财政部282.5亿元一年期固息国债130022，票面利率4.01% 进出口银行50亿元五年期固息增发债130325，发行价格99.24元 怀化市工业园投资开发公司12亿元七年期固息债1380313，票面利率7.70% 柳州东城投资开发10亿元七年期固息债1380341，票面利率7.40% 天士力控股集团4亿元一年期短融 ============================================================================ 四、还本付息： 北京国有资本经营管理中心10亿元一年期短融041253060到期兑付，票面利率4.45% 长江南京航道工程局3亿元一年期短融041260073到期兑付，票面利率5.26% 营口港务集团12亿元一年期短融041264028到期兑付，票面利率4.83% 中国铁路物资公司25亿元九个月期超短融011318002到期兑付，票面利率4.00% 江苏悦达集团6亿元10年期固息债038010到期兑付，票面利率4.32% 财政部280亿元三年期固息国债100035到期兑付，票面利率2.68% 晋江中小企业2.2亿元两年期集合票据1183013到期兑付，票面利率8.30% 民生银行 43.25亿元10年期固息次级债040801付息，票面利率5.10% 民生银行 14.85亿元10年期浮息次级债(一年定存基准)040802付息，基本利差2.40% 信达资产管理公司50亿元三年期固息金融债091201001付息，票面利率4.35% 信达资产管理公司50亿元五年期固息金融债091201002付息，票面利率4.65% 辽宁能源投资集团6亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080138付息，票面利率4.50% 重庆高速公路集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1082193付息，票面利率4.78% TCL集团 8.6亿元三年期中票1182298付息，票面利率7.01% TCL集团11.4亿元五年期中票1182299付息，票面利率7.12% 太钢不锈 10亿元三年期中票1182300付息，票面利率5.51% 宁波城投控股10亿元五年期中票1282447付息，票面利率5.68% 中材集团10亿元七年期中票1282448付息，票面利率5.10% 进出口行150亿元五年期固息债110318付息，票面利率4.10% 无锡产业发展集团9亿元三年期中票1182301付息，票面利率7.01% 山西晋城无烟煤矿业集团13亿元五年期中票1182302付息，票面利率5.54% 潍坊中小企业1.8亿元三年期集优票据051102001付息，票面利率6.20% 佛山中小企业3.59亿元三年期集合票据051102002付息，票面利率6.20% 四川投资集团10亿元10年期固息债058029付息，票面利率4.50% 四川投资集团10亿元15年期固息债058030付息，票面利率4.80% 陕西投资集团8亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债088057付息，票面利率5.88% 国家开发银行400亿元20年期固息债090219付息，票面利率4.80% 中国铁路总公司150亿元10年期固息债0980151付息，票面利率4.70% 中国铁路总公司50亿元15年期固息债0980152付息，票面利率4.93% 中化国际 10亿元五年期中票0982144付息，票面利率4.50% 国开行150亿元五年期浮息(三个月Shibor基准)金融债100230付息，基本利差0.08% 农业发展银行159.1亿元10年期固息债100414付息，票面利率4.00% 盛京银行9亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1120008付息，票面利率6.50% 华润电力投资40亿元七年期中票1182303付息，票面利率5.60% 浙江恒逸集团8亿元五年期中票1182304付息，票面利率7.60% 阜新矿业集团9亿元五年期中票1182305付息，票面利率6.21% 冀中能源峰峰集团9亿元五年期中票1182306付息，票面利率6.00% =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国务院总理李克强称，要在转型升级与保持合理增长速度之间找到一个“黄金平衡点”，使经济增长保 持在合理区间，保证较为充分就业，同时要加快结构调整。 --中国国家主席习近平表示，对中国经济健康发展有信心，中国不会落入所谓中等收入国家陷阱，即将召开的 十八届三中全会将提出综合改革方案。 11/5公布10月汇丰服务业PMI (9月为52.4) 11/8中国海关公布10月进出口贸易数据 (9月顺差152亿美元) 11/9国家统计局公布10月工业品价格指数(PPI) (9月为-1.3%) 10月居民消费价格指数(CPI) (9月为3.1%) 10月固定资产投资(不含农户) (1-9月为20.2%) 10月社会消费品零售总额 (9月为13.3%) 10月工业增加值 (9月为10.2%) 10月房地产投资和销售情况月度报告 11/18公布70个大中城市10月住宅销售价格月度报告 11/21公布11月汇丰制造业PMI初值 (10月为50.9) 11/28公布1-10月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 边竞/康熙泽; 审校 李宏薇)
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)