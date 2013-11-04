《中国债券市场每日交易备忘》--11月4日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国进出口行至多60亿元人民币两年期固息增发债14:00-15:00招标 进出口行至多60亿元五年期固息增发债14:00-15:00招标 华能集团40亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和建行主承 盈峰投资集团1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，工商银行主承 平度国资13亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，利率区间6.25%-7.25% ============================================================================ 二、新债上市： 中信建投证券16亿元三个月短融071307010，票面利率6% 太原钢铁集团15亿元五年期中票101353014，票面利率6% 南阳投资集团18亿元七年期固息债1380294，票面利率7.05% 郴州高科投资控股18亿元七年期固息债1380321，票面利率7.25% ============================================================================ 三、缴款： 财政部282.5亿元一年期固息国债130022，票面利率4.01% 进出口银行50亿元五年期固息增发债130325，发行价格99.24元 怀化市工业园投资开发公司12亿元七年期固息债1380313，票面利率7.70% 柳州东城投资开发10亿元七年期固息债1380341，票面利率7.40% 天士力控股集团4亿元一年期短融 ============================================================================ 四、还本付息： 北京国有资本经营管理中心10亿元一年期短融041253060到期兑付，票面利率4.45% 长江南京航道工程局3亿元一年期短融041260073到期兑付，票面利率5.26% 营口港务集团12亿元一年期短融041264028到期兑付，票面利率4.83% 中国铁路物资公司25亿元九个月期超短融011318002到期兑付，票面利率4.00% 江苏悦达集团6亿元10年期固息债038010到期兑付，票面利率4.32% 财政部280亿元三年期固息国债100035到期兑付，票面利率2.68% 晋江中小企业2.2亿元两年期集合票据1183013到期兑付，票面利率8.30% 民生银行 43.25亿元10年期固息次级债040801付息，票面利率5.10% 民生银行 14.85亿元10年期浮息次级债(一年定存基准)040802付息，基本利差2.40% 信达资产管理公司50亿元三年期固息金融债091201001付息，票面利率4.35% 信达资产管理公司50亿元五年期固息金融债091201002付息，票面利率4.65% 辽宁能源投资集团6亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080138付息，票面利率4.50% 重庆高速公路集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1082193付息，票面利率4.78% TCL集团 8.6亿元三年期中票1182298付息，票面利率7.01% TCL集团11.4亿元五年期中票1182299付息，票面利率7.12% 太钢不锈 10亿元三年期中票1182300付息，票面利率5.51% 宁波城投控股10亿元五年期中票1282447付息，票面利率5.68% 中材集团10亿元七年期中票1282448付息，票面利率5.10% 进出口行150亿元五年期固息债110318付息，票面利率4.10% 无锡产业发展集团9亿元三年期中票1182301付息，票面利率7.01% 山西晋城无烟煤矿业集团13亿元五年期中票1182302付息，票面利率5.54% 潍坊中小企业1.8亿元三年期集优票据051102001付息，票面利率6.20% 佛山中小企业3.59亿元三年期集合票据051102002付息，票面利率6.20% 四川投资集团10亿元10年期固息债058029付息，票面利率4.50% 四川投资集团10亿元15年期固息债058030付息，票面利率4.80% 陕西投资集团8亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债088057付息，票面利率5.88% 国家开发银行400亿元20年期固息债090219付息，票面利率4.80% 中国铁路总公司150亿元10年期固息债0980151付息，票面利率4.70% 中国铁路总公司50亿元15年期固息债0980152付息，票面利率4.93% 中化国际 10亿元五年期中票0982144付息，票面利率4.50% 国开行150亿元五年期浮息(三个月Shibor基准)金融债100230付息，基本利差0.08% 农业发展银行159.1亿元10年期固息债100414付息，票面利率4.00% 盛京银行9亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1120008付息，票面利率6.50% 华润电力投资40亿元七年期中票1182303付息，票面利率5.60% 浙江恒逸集团8亿元五年期中票1182304付息，票面利率7.60% 阜新矿业集团9亿元五年期中票1182305付息，票面利率6.21% 冀中能源峰峰集团9亿元五年期中票1182306付息，票面利率6.00% =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国务院总理李克强称，要在转型升级与保持合理增长速度之间找到一个“黄金平衡点”，使经济增长保 持在合理区间，保证较为充分就业，同时要加快结构调整。 --中国国家主席习近平表示，对中国经济健康发展有信心，中国不会落入所谓中等收入国家陷阱，即将召开的 十八届三中全会将提出综合改革方案。 11/5公布10月汇丰服务业PMI (9月为52.4) 11/8中国海关公布10月进出口贸易数据 (9月顺差152亿美元) 11/9国家统计局公布10月工业品价格指数(PPI) (9月为-1.3%) 10月居民消费价格指数(CPI) (9月为3.1%) 10月固定资产投资(不含农户) (1-9月为20.2%) 10月社会消费品零售总额 (9月为13.3%) 10月工业增加值 (9月为10.2%) 10月房地产投资和销售情况月度报告 11/18公布70个大中城市10月住宅销售价格月度报告 11/21公布11月汇丰制造业PMI初值 (10月为50.9) 11/28公布1-10月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 边竞/康熙泽; 审校 李宏薇)