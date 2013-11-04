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亚洲 | 2013年 11月 4日 星期一 09:40 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--11月4日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行： 
    
  中国进出口行至多60亿元人民币两年期固息增发债14:00-15:00招标
  进出口行至多60亿元五年期固息增发债14:00-15:00招标
  华能集团40亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和建行主承           
  盈峰投资集团1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，工商银行主承
  平度国资13亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，利率区间6.25%-7.25%
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  二、新债上市：      
    
  中信建投证券16亿元三个月短融071307010，票面利率6%
  太原钢铁集团15亿元五年期中票101353014，票面利率6%
  南阳投资集团18亿元七年期固息债1380294，票面利率7.05%
  郴州高科投资控股18亿元七年期固息债1380321，票面利率7.25%
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  三、缴款：
    
  财政部282.5亿元一年期固息国债130022，票面利率4.01%  
  进出口银行50亿元五年期固息增发债130325，发行价格99.24元
  怀化市工业园投资开发公司12亿元七年期固息债1380313，票面利率7.70%      
  柳州东城投资开发10亿元七年期固息债1380341，票面利率7.40%
  天士力控股集团4亿元一年期短融
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  四、还本付息：
    
  北京国有资本经营管理中心10亿元一年期短融041253060到期兑付，票面利率4.45%
  长江南京航道工程局3亿元一年期短融041260073到期兑付，票面利率5.26%
  营口港务集团12亿元一年期短融041264028到期兑付，票面利率4.83%
  中国铁路物资公司25亿元九个月期超短融011318002到期兑付，票面利率4.00%        
  江苏悦达集团6亿元10年期固息债038010到期兑付，票面利率4.32%
  财政部280亿元三年期固息国债100035到期兑付，票面利率2.68%
  晋江中小企业2.2亿元两年期集合票据1183013到期兑付，票面利率8.30%
  民生银行 43.25亿元10年期固息次级债040801付息，票面利率5.10%
  民生银行 14.85亿元10年期浮息次级债(一年定存基准)040802付息，基本利差2.40%
  信达资产管理公司50亿元三年期固息金融债091201001付息，票面利率4.35%  
  信达资产管理公司50亿元五年期固息金融债091201002付息，票面利率4.65%
  辽宁能源投资集团6亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080138付息，票面利率4.50%
  重庆高速公路集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1082193付息，票面利率4.78%
  TCL集团 8.6亿元三年期中票1182298付息，票面利率7.01%
  TCL集团11.4亿元五年期中票1182299付息，票面利率7.12%
  太钢不锈 10亿元三年期中票1182300付息，票面利率5.51%
  宁波城投控股10亿元五年期中票1282447付息，票面利率5.68%
  中材集团10亿元七年期中票1282448付息，票面利率5.10%   
  进出口行150亿元五年期固息债110318付息，票面利率4.10%
  无锡产业发展集团9亿元三年期中票1182301付息，票面利率7.01%
  山西晋城无烟煤矿业集团13亿元五年期中票1182302付息，票面利率5.54% 
  潍坊中小企业1.8亿元三年期集优票据051102001付息，票面利率6.20%
  佛山中小企业3.59亿元三年期集合票据051102002付息，票面利率6.20%      
  四川投资集团10亿元10年期固息债058029付息，票面利率4.50%
  四川投资集团10亿元15年期固息债058030付息，票面利率4.80%
  陕西投资集团8亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债088057付息，票面利率5.88%
  国家开发银行400亿元20年期固息债090219付息，票面利率4.80%
  中国铁路总公司150亿元10年期固息债0980151付息，票面利率4.70%
  中国铁路总公司50亿元15年期固息债0980152付息，票面利率4.93%
  中化国际 10亿元五年期中票0982144付息，票面利率4.50%
  国开行150亿元五年期浮息(三个月Shibor基准)金融债100230付息，基本利差0.08%
  农业发展银行159.1亿元10年期固息债100414付息，票面利率4.00%
  盛京银行9亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1120008付息，票面利率6.50%
  华润电力投资40亿元七年期中票1182303付息，票面利率5.60%
  浙江恒逸集团8亿元五年期中票1182304付息，票面利率7.60%
  阜新矿业集团9亿元五年期中票1182305付息，票面利率6.21%             
  冀中能源峰峰集团9亿元五年期中票1182306付息，票面利率6.00%                                      
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国国务院总理李克强称，要在转型升级与保持合理增长速度之间找到一个“黄金平衡点”，使经济增长保
持在合理区间，保证较为充分就业，同时要加快结构调整。 
  --中国国家主席习近平表示，对中国经济健康发展有信心，中国不会落入所谓中等收入国家陷阱，即将召开的
十八届三中全会将提出综合改革方案。 
        
  11/5公布10月汇丰服务业PMI                         (9月为52.4)
  11/8中国海关公布10月进出口贸易数据                (9月顺差152亿美元)
  11/9国家统计局公布10月工业品价格指数(PPI)         (9月为-1.3%)
                    10月居民消费价格指数(CPI)       (9月为3.1%)
                    10月固定资产投资(不含农户)      (1-9月为20.2%)
                    10月社会消费品零售总额          (9月为13.3%)
                    10月工业增加值                  (9月为10.2%)
                    10月房地产投资和销售情况月度报告
  11/18公布70个大中城市10月住宅销售价格月度报告     
  11/21公布11月汇丰制造业PMI初值                    (10月为50.9)
  11/28公布1-10月规模以上工业企业利润               
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 边竞/康熙泽; 审校 李宏薇)
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