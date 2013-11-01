香港热股：利君国际股价挫跌至逾10个月低位，因科伦药业入股触礁

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透香港11月1日 - 利君国际医药控股 周五早盘一度跌逾7%至10个多月低位。公司稍早宣布，其两名主要股东拟出售该公司共约12.28%股权予四川科伦药业股份有限公司 的交易，由于先决条件尚未达成及卖方决定不再延期，因此终止售股协议。
利君国际早盘初段最多曾下挫7.6%至1.94港元，香港时间10:08收窄跌幅至4.76%，报2港元。
主要从事生产大轮液和抗生素产品的利君国际去年12月表示，其两名主要股东君联实业及中华药业，拟按每股2.9167港元向四川科伦药业出售合共3.6亿股利君股份，相当于已发行股本约12.28%。国家发改委并于今年初已批准了四川科伦进行此项收购。
利君国际在声明中称，由于在10月31日的交易最后期限前，有关的买卖先决条件尚未完成达成，而订约方亦未能就进一步延长最后期限达成协议，因此交易协议终止。但公告内未有说明哪些先决条件仍未达成。
君联实业及中华药业分别持有利君国际26.28%和23.41%的已发行股本。(完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)