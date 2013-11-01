香港热股：利君国际股价挫跌至逾10个月低位，因科伦药业入股触礁

路透香港11月1日 - 利君国际医药控股 周五早盘一度跌逾7%至10个多月低位。公司稍早宣布，其两名主要股东拟出售该公司共约12.28%股权予四川科伦药业股份有限公司 的交易，由于先决条件尚未达成及卖方决定不再延期，因此终止售股协议。

利君国际早盘初段最多曾下挫7.6%至1.94港元，香港时间10:08收窄跌幅至4.76%，报2港元。

主要从事生产大轮液和抗生素产品的利君国际去年12月表示，其两名主要股东君联实业及中华药业，拟按每股2.9167港元向四川科伦药业出售合共3.6亿股利君股份，相当于已发行股本约12.28%。国家发改委并于今年初已批准了四川科伦进行此项收购。

利君国际在声明中称，由于在10月31日的交易最后期限前，有关的买卖先决条件尚未完成达成，而订约方亦未能就进一步延长最后期限达成协议，因此交易协议终止。但公告内未有说明哪些先决条件仍未达成。

君联实业及中华药业分别持有利君国际26.28%和23.41%的已发行股本。(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)