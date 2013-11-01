美国新股：中国企业58同城挂牌首日飙升超过40%

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透10月31日 - 中国分类广告网站58同城 在美国股市挂牌首日一度飙升超过40%，这表明赴美上市的中国企业头顶的乌云终于消散。
58同城招股价为每单位美国存托股份(ADS)17美元，远高于13-15美元的预估区间，共筹资1.87亿美元。
该公司共发行1,100万股ADS。
58同城ADS周四在纽约证交所开盘报21.20美元，盘中高位在24.83美元，以此计算公司市值约为38.7亿美元。该股收盘报24.12美元，涨幅为41.88%。
58同城是今年赴美上市的第二家中国企业。此前线上零售商LightInTheBox 于6月在美国股市挂牌。(完)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)