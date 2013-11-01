美国新股：中国企业58同城挂牌首日飙升超过40%

路透10月31日 - 中国分类广告网站58同城 在美国股市挂牌首日一度飙升超过40%，这表明赴美上市的中国企业头顶的乌云终于消散。

58同城招股价为每单位美国存托股份(ADS)17美元，远高于13-15美元的预估区间，共筹资1.87亿美元。

该公司共发行1,100万股ADS。

58同城ADS周四在纽约证交所开盘报21.20美元，盘中高位在24.83美元，以此计算公司市值约为38.7亿美元。该股收盘报24.12美元，涨幅为41.88%。

58同城是今年赴美上市的第二家中国企业。此前线上零售商LightInTheBox 于6月在美国股市挂牌。(完)