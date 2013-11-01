澳洲经济指标总览--11月1日

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时 间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 11月6日 商品及服务收支(亿澳元) 8月 逆差8.15 逆差13.75 出口(较前月) +3% 持平 进口(较前月) +1% +4% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 11月4日 (较前月) 8月 +0.4% +0.1% 就业市场(经季节调整) 11月7日 就业人口(较前月变动,万人) 9月 +0.91 -1.02 全职就业人口(较前月变动,万人) +0.5 -0.24 失业率 5.6% 5.8% 就业参与率 64.9% 65.0% 消费者物价指数(CPI) 1月22日 总体CPI(较前季) 第三季 +1.2% +0.4% (较上年同期) +2.2% +2.4% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.7% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.5% 国际贸易价格指数 进口物价(较前季) 第三季 +6.1% -0.3% 出口物价(较前季) +4.2% -0.3% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 12月3日 经常帐收支 第二季 赤字93.5 赤字87.4 商品与服务贸易收支 逆差0.18 顺差1.22 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 12月4日 (较前季) 第二季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.6% +2.5% (完)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)