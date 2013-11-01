台湾债市：五年公债殖利率早盘续微扬，随美债区间偏升整理

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透台北11月1日 - 台湾指标五年期公债102/11期 周五盘初殖利率持续微扬。交易员认为，美国中西部经济数据传佳音，美国指标10年期公债殖利率周四向上攀升，带动台债主流券殖利率随之走高。
交易员指出，虽然美债殖利率连续两日收扬，但殖利率弹升幅度并不大，台债并没有明确方向，紧紧跟随美债上下波动，料今日五年券102/11殖利率主要交投区间落在1.09-1.11%。
“今日就还是跟着美债走。”一位券商交易员称。
美国公债价格周四小幅下跌，因美国中西部企业活动报告意外强劲，缓解了对近期政府关门将导致第四季经济增长迟滞的担忧。指标10年期公债价格 跌6/32，收益率报2.547%，高于周三尾盘的2.527%。
观察市场最新动态：
* 美国指标10年债殖利率周四在亚洲早盘小幅走高
* 台债五年券102/11早盘依旧随美债区间偏升
* 102/11殖利率大致在1.10%附近稍作整理
* 周五交投例行性清淡，早盘成交量明显萎缩
预估指标公债今日主要交投区间：
* 102/11：1.09-1.11%
本地时间10:20时最新报价：
* 102/11期五年公债殖利率升1.49基点报1.1029%
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* 综述：美国中西部10月企业活动强于预期，一反近期数据疲弱局面
* 美国人事：共和党参议员谢尔比警告不要拖延对叶伦提名的表决 (完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)