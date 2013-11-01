台湾债市：五年公债殖利率早盘续微扬，随美债区间偏升整理

路透台北11月1日 - 台湾指标五年期公债102/11期 周五盘初殖利率持续微扬。交易员认为，美国中西部经济数据传佳音，美国指标10年期公债殖利率周四向上攀升，带动台债主流券殖利率随之走高。

交易员指出，虽然美债殖利率连续两日收扬，但殖利率弹升幅度并不大，台债并没有明确方向，紧紧跟随美债上下波动，料今日五年券102/11殖利率主要交投区间落在1.09-1.11%。

“今日就还是跟着美债走。”一位券商交易员称。

美国公债价格周四小幅下跌，因美国中西部企业活动报告意外强劲，缓解了对近期政府关门将导致第四季经济增长迟滞的担忧。指标10年期公债价格 跌6/32，收益率报2.547%，高于周三尾盘的2.527%。

观察市场最新动态：

* 美国指标10年债殖利率周四在亚洲早盘小幅走高

* 台债五年券102/11早盘依旧随美债区间偏升

* 102/11殖利率大致在1.10%附近稍作整理

* 周五交投例行性清淡，早盘成交量明显萎缩

预估指标公债今日主要交投区间：

* 102/11：1.09-1.11%

本地时间10:20时最新报价：

* 102/11期五年公债殖利率升1.49基点报1.1029%

以下为最新相关报导链接：

* 美债周四展望：公债价格下跌，因从数据中看到美国经济成长的希望

* 综述：美国中西部10月企业活动强于预期，一反近期数据疲弱局面