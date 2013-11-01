台湾汇市：台币早盘实质交易维稳，NDF美元稍强但盘初出口商抛汇

路透台北11月1日 - 台币兑美元 周五盘初实质交易持稳。尽管上日的无本金交割远汇市场(NDF)收盘美元走升，台币盘初实质交易较上日变化不大，未明显走弱，主因还是有出口商的美元卖压，盘初台币在29.400以上交投。

汇银人士表示，盘初11月台股指数期货 较台股 仍旧维持微幅的正价差至价平的水位，显示对台股后势并未明显转坏。而外资10月仍买超台股755亿台币，尚未见转头汇出的迹象。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，早盘美元/台币各天期折价幅度较上日略缩小，美元看升气氛稍转浓。美元/台币指标一个月期 报价约在29.380/29.390间，上日收盘在29.430。

本地时间10:24时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走升3.6分报29.419。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.41-29.43，上交易日则落在29.38-29.41。

全球汇市方面，欧元兑美元周四可能录得逾六个月来最大单日跌幅，因欧元区通胀骤降，且失业率处于纪录高位，引发市场臆测欧洲央行可能进一步放宽政策。

交易员观察市场最新动态：

* 本地时间1025，台股 跌0.49%报8,408.81点

* 国际美元稍稍走扬，欧元大幅下跌

* 台湾经济成长率不如预期，央行在29.400附近仍严守汇价，不使其升值过快

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.41-29.43

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