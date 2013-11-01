台湾汇市：台币早盘实质交易维稳，NDF美元稍强但盘初出口商抛汇

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透台北11月1日 - 台币兑美元 周五盘初实质交易持稳。尽管上日的无本金交割远汇市场(NDF)收盘美元走升，台币盘初实质交易较上日变化不大，未明显走弱，主因还是有出口商的美元卖压，盘初台币在29.400以上交投。
汇银人士表示，盘初11月台股指数期货 较台股 仍旧维持微幅的正价差至价平的水位，显示对台股后势并未明显转坏。而外资10月仍买超台股755亿台币，尚未见转头汇出的迹象。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，早盘美元/台币各天期折价幅度较上日略缩小，美元看升气氛稍转浓。美元/台币指标一个月期 报价约在29.380/29.390间，上日收盘在29.430。
本地时间10:24时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走升3.6分报29.419。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.41-29.43，上交易日则落在29.38-29.41。
全球汇市方面，欧元兑美元周四可能录得逾六个月来最大单日跌幅，因欧元区通胀骤降，且失业率处于纪录高位，引发市场臆测欧洲央行可能进一步放宽政策。
交易员观察市场最新动态：
* 本地时间1025，台股 跌0.49%报8,408.81点
* 国际美元稍稍走扬，欧元大幅下跌
* 台湾经济成长率不如预期，央行在29.400附近仍严守汇价，不使其升值过快
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.41-29.43
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* 《综述》美国中西部10月企业活动强于预期，一反近期数据疲弱局面 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)