国际油市: 全球闲置石油产能在9月和10月小幅增加--EIA报告

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
* 全球石油闲置产能增加，因沙特需求放缓
* 伊朗石油产量持稳于每日280万桶
* 该报告应制裁伊朗法令要求每两个月提交美国国会一次
路透华盛顿10月31日 - 美国政府周四称，9月和10月全球原油闲置产能小幅增加，因沙特(沙乌地)阿拉伯由于电厂需求降低而削减产出。
能源资料协会(EIA)称，9月和10月闲置产能平均为每日180万桶。
EIA称，这比之前两个月多20万桶/日，因沙特受电厂减少烧油发电影响而减产，没有像前两个月那样生产990万桶/日。而且7月和8月沙特为弥补利比亚等地缺口而增产。
EIA报告并未包括伊朗的闲置产能。该报告根据制裁伊朗法令，每两个月提交国会一次。自2012年来，欧美对伊朗的制裁导致该国石油出口近腰斩。
EIA称，尽管过去60日石油闲置产能小幅增加，但仍比去年同期低30万桶/日。
EIA并称，伊朗原油产量在9月和10月平均为280万桶/日。
报告指出，9月和10月全球石油需求平均较前两个月降低50万桶/日，这“与美国驾驶季的结束和中东供发电使用的石油需求减少的季节型态一致。”
由于沙特在7月和8月产出高于预期，EIA将该两个月闲置产能的预估从220万桶/日调降至170万桶/日。(完) (编译 石冠兰 审校 戴素萍)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)