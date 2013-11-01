国际油市: 全球闲置石油产能在9月和10月小幅增加--EIA报告

* 全球石油闲置产能增加，因沙特需求放缓

* 伊朗石油产量持稳于每日280万桶

* 该报告应制裁伊朗法令要求每两个月提交美国国会一次

路透华盛顿10月31日 - 美国政府周四称，9月和10月全球原油闲置产能小幅增加，因沙特(沙乌地)阿拉伯由于电厂需求降低而削减产出。

能源资料协会(EIA)称，9月和10月闲置产能平均为每日180万桶。

EIA称，这比之前两个月多20万桶/日，因沙特受电厂减少烧油发电影响而减产，没有像前两个月那样生产990万桶/日。而且7月和8月沙特为弥补利比亚等地缺口而增产。

EIA报告并未包括伊朗的闲置产能。该报告根据制裁伊朗法令，每两个月提交国会一次。自2012年来，欧美对伊朗的制裁导致该国石油出口近腰斩。

EIA称，尽管过去60日石油闲置产能小幅增加，但仍比去年同期低30万桶/日。

EIA并称，伊朗原油产量在9月和10月平均为280万桶/日。

报告指出，9月和10月全球石油需求平均较前两个月降低50万桶/日，这“与美国驾驶季的结束和中东供发电使用的石油需求减少的季节型态一致。”