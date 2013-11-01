台湾股市：盘中下滑，受中信金控收购案拖累

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透台北11月1日 - 台湾股市周五盘中下滑0.5%，受中信金控 下跌带动，因市场认为其收购一家当地保险公司的代价高昂。
中信金控 下跌2.3%，金融保险类指数 下滑0.8%。
中信金控宣布将收购日本东京之星银行，并以换股方式收购台湾人寿 。
0200GMT左右，加权股价指数 跌至8,407.45点，继前日跌0.2%之后继续下滑，落后于部分亚洲股市。
电子类指数 基本持平，鸿海精密 涨0.5%。
(完)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)