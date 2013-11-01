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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 10:39 BJT

台湾股市：盘中下滑，受中信金控收购案拖累

路透台北11月1日 - 台湾股市周五盘中下滑0.5%，受中信金控 下跌带动，因市场认为其收购一家当地保险公司的代价高昂。

中信金控 下跌2.3%，金融保险类指数 下滑0.8%。

中信金控宣布将收购日本东京之星银行，并以换股方式收购台湾人寿 。

0200GMT左右，加权股价指数 跌至8,407.45点，继前日跌0.2%之后继续下滑，落后于部分亚洲股市。

电子类指数 基本持平，鸿海精密 涨0.5%。

(完)
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