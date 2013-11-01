《焦点》韩国10月出口创纪录且制造业数据强劲，经济成长前景看好

美国热股：RAPID7发布第一季初步业绩，股价急升9.4%
路透4月11日 - RAPID7 预计首季营收处于或高于之前发布的 指导区间的高端，非GAAP每股亏损低于之前的预估。并重申2017年营收预 估，后者符合分析师预估。 RAPID7股价盘初急升9.4%，报16.39美元。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取 浏览**** (编译 刘静；审校 母红)
周五稍早，韩国统计局表示，10月消费者通胀年率为逾14年来最低，部分是由于新鲜食品和农产品价格大幅下跌。
官方将这种下跌归因于上年同期物价异常高，因为当时天气恶劣。官方并预计11月或12月通胀年率将升至1%或更高。
“韩国央行不应该认为低通胀是理所当然的事，”汇丰的Man说，并指出10月核心通胀年率为1.6%。
韩国国民银行周五稍早发布的数据显示，10月房价较前月上涨0.2%，暗示孱弱的房地产市场企稳。
“我认为现在不必担心通缩，”HI Investment的Park说。“随着外部环境持续改善，通胀未来会逐渐加快。”
“关键问题是当地企业会有多大的进展，以及政府能够采取什么措施来缓解家庭负债带来的民间消费紧张问题。”(完) (编译 李婷仪/杜明霞/孙茉莉/侯向明； 审校 张涛/石冠兰/李爽)
路透4月11日 - RAPID7 预计首季营收处于或高于之前发布的 指导区间的高端，非GAAP每股亏损低于之前的预估。并重申2017年营收预 估，后者符合分析师预估。 RAPID7股价盘初急升9.4%，报16.39美元。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取 浏览**** (编译 刘静；审校 母红)
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路透4月11日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 272.7 93 270.0 16 * 5月 257.1 44 256.5 6 * 6月 247.3 162 245.5 90 * 7月 238.7 308 238.1 138 * 8月 233.1 1024 231.6 754 * 9月 229.3 5816 227.5 1315 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编