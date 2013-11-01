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货币新闻 | 2013年 11月 1日 星期五 11:04 BJT

《焦点》韩国10月出口创纪录且制造业数据强劲，经济成长前景看好

周五稍早，韩国统计局表示，10月消费者通胀年率为逾14年来最低，部分是由于新鲜食品和农产品价格大幅下跌。

官方将这种下跌归因于上年同期物价异常高，因为当时天气恶劣。官方并预计11月或12月通胀年率将升至1%或更高。

“韩国央行不应该认为低通胀是理所当然的事，”汇丰的Man说，并指出10月核心通胀年率为1.6%。

韩国国民银行周五稍早发布的数据显示，10月房价较前月上涨0.2%，暗示孱弱的房地产市场企稳。

“我认为现在不必担心通缩，”HI Investment的Park说。“随着外部环境持续改善，通胀未来会逐渐加快。”

“关键问题是当地企业会有多大的进展，以及政府能够采取什么措施来缓解家庭负债带来的民间消费紧张问题。”(完) (编译 李婷仪/杜明霞/孙茉莉/侯向明； 审校 张涛/石冠兰/李爽)
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