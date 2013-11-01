《焦点》韩国10月出口创纪录且制造业数据强劲，经济成长前景看好

周五稍早，韩国统计局表示，10月消费者通胀年率为逾14年来最低，部分是由于新鲜食品和农产品价格大幅下跌。

官方将这种下跌归因于上年同期物价异常高，因为当时天气恶劣。官方并预计11月或12月通胀年率将升至1%或更高。

“韩国央行不应该认为低通胀是理所当然的事，”汇丰的Man说，并指出10月核心通胀年率为1.6%。

韩国国民银行周五稍早发布的数据显示，10月房价较前月上涨0.2%，暗示孱弱的房地产市场企稳。

“我认为现在不必担心通缩，”HI Investment的Park说。“随着外部环境持续改善，通胀未来会逐渐加快。”