中国经济：广东政府发言人称粤港澳自贸区尚在综合调查和研究论证阶段

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透上海11月1日 - 中国21世纪经济报道周五援引广东省政府新闻发言人表示，粤港澳自由贸易园区尚在综合调查和研究论证阶段。
该报官方网站21世纪网并刊发更正声明称，经向有关权威部门核实，其昨日刊发的“粤港澳自贸区获原则性同意”一文内容不实。
21世纪经济报道周四曾援引消息人士称，继上海自贸区启动之后，广东上报的粤港澳自贸区草案近期已经获得决策层的原则性同意，相关消息有望在十八届三中全会后发布。 (完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)