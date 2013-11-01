欧元区金融：希腊预算缺口问题分歧难消，检查团重返雅典前景生疑

* 欧盟、IMF和欧洲央行要求希腊弥补20亿欧元的预算缺口

* 希腊政府拒绝采取进一步撙节举措

* 雅典仍预计国际检查团下周将会来访

路透布鲁塞尔10月31日 - 欧元区多位官员表示，预计国际检查团将推迟对雅典的访问，因与希腊政府之间就如何弥补2014年预算案20亿欧元(27亿美元)缺口问题，仍然难以消除分歧。

但雅典方面否认检查团在下周初的访问计划有变，希腊财长表示，检查团的官员已经要求在周二举行会晤。

“雅典和三方贷款机构的分歧越来越大，”一位欧元区官员说，并补充称访问计划暂时冻结。

“希腊表示：‘我们现在做的足够了’，贷款方则称，他们需要希腊采取新措施来弥补预算缺口，”他说。

欧盟执委会在希腊的发言人Carlos Martin Ruiz de Gordejuela说：“国际贷款方将做好准备，一旦希腊当局提供足够的信息，能够让我们举行有意义的政策讨论，就将恢复在雅典的检查工作。”他表示，如果情况果真如此，检查团在11月初回到雅典是可行的。

最新一次纾困检查工作开始于9月，后来陷入停顿，起初还预期能在10月底恢复，现在又推迟到了11月4日。

长达六年的经济衰退让希腊家庭的可支配收入减少了40%，失业率达到将近28%，希腊人表示，他们不能再进一步紧缩开支了。

希腊联合政府辩称，在拿出欧元区有史以来最大幅度的预算赤字削减计划后，理应让希腊缓一缓才对。希腊总统直言不讳地表示，他的国家不会屈服于外国贷款人的压力而采取更多紧缩政策。

希腊财长史托纳拉斯已拒绝增税、全面降薪或削减养老金，但表示可以在“有针对性的”支出削减和“结构性举措”方面进行商量，从而弥补财政缺口。

“贷款三方所说的是大约20亿欧元。希腊则在讨论如何通过更好地管理社保缴款来解决整个问题。他们认为别无他法，”一位欧元区高层官员说。

第一位欧元区官员表示，现在仍有时间来找出解决的办法，因为希腊唯一真正需要的是2月拨付的下一笔贷款。

根据一位接近谈判的消息人士称，国际贷款方仍不相信希腊政府能推出一系列本来承诺在9月底之前实施的改革措施。希腊政府需要完成这些“前期行动”，才有资格获得下一笔逾10欧元的援助款。(完)