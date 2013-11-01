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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 10:58 BJT

《全球市场》亚股走低，美国强劲数据扶助美元走高

欧元区10月通胀率大幅降至近四年低点，9月失业率则守在纪录高位，令欧洲央行承受更大压力实施进一步举措保护经济复苏。

美元指数 升0.3%至80.398，有望连续第六日走高，此前曾触及两周高位80.418，进一步脱离一周前所及的九个月低点78.998。

美元兑日圆 跌0.2%，报98.18。

大宗商品方面，黄金持稳，但仍接近两周低位，现货金 小涨0.1%至每盎司1,326.53美元，上日大跌1.4%。

布兰特原油12月期货 小跌至每桶108.80美元，而美国原油期货 亦跌至96.34美元。(完) (编译 石冠兰 审校 张涛)
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