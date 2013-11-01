《全球市场》亚股走低，美国强劲数据扶助美元走高

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
欧元区10月通胀率大幅降至近四年低点，9月失业率则守在纪录高位，令欧洲央行承受更大压力实施进一步举措保护经济复苏。
美元指数 升0.3%至80.398，有望连续第六日走高，此前曾触及两周高位80.418，进一步脱离一周前所及的九个月低点78.998。
美元兑日圆 跌0.2%，报98.18。
大宗商品方面，黄金持稳，但仍接近两周低位，现货金 小涨0.1%至每盎司1,326.53美元，上日大跌1.4%。
布兰特原油12月期货 小跌至每桶108.80美元，而美国原油期货 亦跌至96.34美元。(完) (编译 石冠兰 审校 张涛)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)