路透基点：台湾精成科技20亿台币五年期贷款案启动--RLPC

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透香港10月31日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，牵头行兼额度分配行中国信托商业银行(CTBC)启动台湾上市公司精成科技(Global Brands Manufacture)的20亿台币(6,800亿美元)五年期贷款案。
该贷款利率较次级商业票据利率加码78个基点。如果借款方税前净利润率超过零，则调整至72个基点，若低于零则维持在78个基点。税前最低利率为1.6%。
受邀参贷银行分三个等级：承贷4亿台币及以上，获得20个基点的前端费，并获得牵头行头衔；承贷3亿至3.99亿台币，获得15个基点的费用，并获得主办行头衔；承贷2亿至2.99亿台币，获得10个基点的费用，并获得共同主办行头衔。
若贷款动用额不到80%，将有12.5个基点的承诺费。
此项贷款分四次等额偿还，每半年偿还一次，有3.5年的宽限期。
贷款将用于再融资和运营资本。
回复截止日为11月22日。
据公司网站介绍，精成科技主要生产印刷电路板和消费者电子产品。(完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)