路透基点：台湾精成科技20亿台币五年期贷款案启动--RLPC

路透香港10月31日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，牵头行兼额度分配行中国信托商业银行(CTBC)启动台湾上市公司精成科技(Global Brands Manufacture)的20亿台币(6,800亿美元)五年期贷款案。

该贷款利率较次级商业票据利率加码78个基点。如果借款方税前净利润率超过零，则调整至72个基点，若低于零则维持在78个基点。税前最低利率为1.6%。

受邀参贷银行分三个等级：承贷4亿台币及以上，获得20个基点的前端费，并获得牵头行头衔；承贷3亿至3.99亿台币，获得15个基点的费用，并获得主办行头衔；承贷2亿至2.99亿台币，获得10个基点的费用，并获得共同主办行头衔。

若贷款动用额不到80%，将有12.5个基点的承诺费。

此项贷款分四次等额偿还，每半年偿还一次，有3.5年的宽限期。

贷款将用于再融资和运营资本。

回复截止日为11月22日。