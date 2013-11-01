韩国股市：在向好数据推动下上涨，但美联储政策不确定性限制涨幅

路透首尔11月1日 - 韩国股市周五微升，因此前一系列数据显示韩国经济加速复苏，但美国联邦储备理事会(美联储/FED)刺激政策退场时间的不确定性限制了涨幅。

0210 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 微升0.3%至2,035.99点，周四曾录得8月20日以来最大单日跌幅。

“强劲的经济数据提振了风险偏好，但美联储缩减购债的不确定性造成的下行压力仍然强大，”信荣证券分析师Lee Kyung-soo称。

“早盘涨幅可能在盘末消失殆尽。”

一项民间部门调查显示，韩国制造业10月在五个月以来首次扩张，因出口订单上升。

外国投资者在早盘买超408亿韩元(3,846万美元)韩股，支撑大盘。此前，外资在周四中断了连续44日买超韩股的纪录。

KOSPI指数最大成分股三星电子 上涨1.9%，提振了大盘。

LG电子(LG Electronics) 和SK Hynix 分别上涨1%和3.4%。