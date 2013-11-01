韩国股市：在向好数据推动下上涨，但美联储政策不确定性限制涨幅

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透首尔11月1日 - 韩国股市周五微升，因此前一系列数据显示韩国经济加速复苏，但美国联邦储备理事会(美联储/FED)刺激政策退场时间的不确定性限制了涨幅。
0210 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 微升0.3%至2,035.99点，周四曾录得8月20日以来最大单日跌幅。
“强劲的经济数据提振了风险偏好，但美联储缩减购债的不确定性造成的下行压力仍然强大，”信荣证券分析师Lee Kyung-soo称。
“早盘涨幅可能在盘末消失殆尽。”
一项民间部门调查显示，韩国制造业10月在五个月以来首次扩张，因出口订单上升。
外国投资者在早盘买超408亿韩元(3,846万美元)韩股，支撑大盘。此前，外资在周四中断了连续44日买超韩股的纪录。
KOSPI指数最大成分股三星电子 上涨1.9%，提振了大盘。
LG电子(LG Electronics) 和SK Hynix 分别上涨1%和3.4%。
韩国现代重工 下滑2.2%。(完)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)