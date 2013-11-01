中国期市：受假期因素影响10月成交环比回落，新品种交投温和

路透上海11月1日 - 中国期货业协会最新统计显示，10月全国期货市场成交量和成交额分别较前月下降11.46%和8.78%，受国庆假期因素令交易日减少的影响。而近两个月新上市的铁矿石等四个期货品种成交温和，表明市场对新品种的参与较为谨慎。

根据交易所的休假安排，今年10月的国庆长假直接减少了五个交易日，与假期相关的风控措施亦短暂降低了资金的活跃度。

中期协数据显示，10月全国期市成交量为149,150,126手，成交金额189,972.13亿元，同比分别增长18.90%和25.35%。

数据还显示，1-10月全国期货市场累计成交量为1,742,629,771手，累计成交额为2,254,194.48亿元，同比分别增长51.48%和67.30%。

分交易所看，中国金融期货交易所10月成交额99,216.89亿元，占全国市场的份额高达52.23%，其后分别是上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所，成交额占比分别为24.19%、17.17%和6.40%。