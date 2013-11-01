中国期市：受假期因素影响10月成交环比回落，新品种交投温和

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透上海11月1日 - 中国期货业协会最新统计显示，10月全国期货市场成交量和成交额分别较前月下降11.46%和8.78%，受国庆假期因素令交易日减少的影响。而近两个月新上市的铁矿石等四个期货品种成交温和，表明市场对新品种的参与较为谨慎。
根据交易所的休假安排，今年10月的国庆长假直接减少了五个交易日，与假期相关的风控措施亦短暂降低了资金的活跃度。
中期协数据显示，10月全国期市成交量为149,150,126手，成交金额189,972.13亿元，同比分别增长18.90%和25.35%。
数据还显示，1-10月全国期货市场累计成交量为1,742,629,771手，累计成交额为2,254,194.48亿元，同比分别增长51.48%和67.30%。
分交易所看，中国金融期货交易所10月成交额99,216.89亿元，占全国市场的份额高达52.23%，其后分别是上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所，成交额占比分别为24.19%、17.17%和6.40%。
值得注意的是，9月以来上市的四个期货新品种成交温和，国债、动力煤、铁矿石和石油沥青10月交易额分别为345.67亿元、1,705.20亿元，636.04亿元和713.35亿元，占全国市场的份额均未超过1%。(完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)