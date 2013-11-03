版本:
中国
货币新闻 | 2013年 11月 4日 星期一 07:09 BJT

****主要国家经济指标预测--11月4日****

路透11月1日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    11月3日(日)
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段       预估值     前值    
    2330    澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                          10月         --      +0.2%
    
    11月4日至11月12日
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段       预估值     前值    
    0800    英国Halifax房价指数(较前月)                        10月       +0.9%     +0.3%
            英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                     +7.0%     +6.2%
        
    11月4日(五)
    GMT时间  经济指标/活动                                  公布时段      预估值     前值
    0030     澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)                       10月         --      +1.1%
                 网络招聘广告(较前月)                                       --      +0.2%
    0030     澳洲房价指数                                    第三季         --      +2.4%
    0030     澳洲零售销售(较前月)                               9月         --      +0.4%
    0030     澳洲零售销售                                    第三季         --       持平
    0843     意大利Markit/ADACI制造业PMI                       10月        51.0      50.8
    0848     法国Markit制造业PMI                               10月        49.4      49.4
    0853     德国Markit/BME制造业PMI                           10月        51.5      51.5
    0858     欧元区Markit制造业PMI                             10月        51.3      51.3
    0930     英国Markit/CIPS建筑业PMI                          10月          --      58.9
    0930     欧元区Sentix投资者信心指数                        11月        正6.5    正6.1    
    1445     纽约ISM企业活动指数                               10月          --     594.1
    1500     美国工厂订单                                       9月        +1.2%      --
    1500     美国耐久财订单                               9月修正值          --     +3.7%
                 扣除运输的耐久财订单                                        --     -0.1%
                 扣除国防的耐久财订单                                        --     +3.2%
                 扣除飞机的非国防资本财订单                                  --     -1.1%    


    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    11月1日(五)
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段         现值    预估值    
    0000    韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI)           10月         50.2       --   
    0000    韩国出口(较上年同期)                           10月初值        +7.3%     +3.9%      
               
                进口(较上年同期)                                           +5.1%     +2.8% 
                贸易收支(亿美元)                                          顺差49       --
    0030    澳洲生产者物价指数(PPI)(较上季)                  第三季        +1.3%     +0.7%
                                   (较上年同期)                            +1.9%     +1.6%
    0830    瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)                     10月         54.2      55.5 
    0928    英国Markit/CIPS制造业PMI                           10月         56.0      56.1
     --     美国整体汽车销售(万辆)                             10月        1,523     1,540 
    1258    美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)            10月终值         51.8       --  
    1330    加拿大RBC经季节调整制造业PMI                       10月         55.6       -- 
    1400    美国供应管理协会(ISM)制造业指数                    10月         56.4      55.0 
            美国ISM制造业投入物价分项指数                                   55.5      55.0 
            美国ISM制造业就业分项指数                                       53.2      54.3 
            美国ISM制造业新订单分项指数                                     60.6       -- 
    1430    美国ECRI经济领先指标                       10月25日当周        131.5       --  


        
    **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下：

    * 美国9月领先指标                            11月 6日
    * 美国9月建筑许可年率修正值                  待定
    * 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数  待定
    * 美国9月新屋销售年率                        待定
    * 美国9月联邦预算                            待定
    * 美国9月房屋开工率                          待定
    * 美国9月建筑支出                            待定

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐