主要国家经济指标预测--11月4日****

《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月28日
--政府挺影视产业，金管会及文化部将携手四向并进，业界人士透露，在无形资产的评等及监价上，金管会辖下的联征中心与经济部辖下的中小企业信保基金都将参与，信保基金更为此拉高损失分摊的空间，文化部与信保基金已有默契将依四比六或三比七的比例分摊损失。
路透11月1日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 11月3日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 10月 -- +0.2% 11月4日至11月12日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 +0.9% +0.3% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +7.0% +6.2% 11月4日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 10月 -- +1.1% 网络招聘广告(较前月) -- +0.2% 0030 澳洲房价指数 第三季 -- +2.4% 0030 澳洲零售销售(较前月) 9月 -- +0.4% 0030 澳洲零售销售 第三季 -- 持平 0843 意大利Markit/ADACI制造业PMI 10月 51.0 50.8 0848 法国Markit制造业PMI 10月 49.4 49.4 0853 德国Markit/BME制造业PMI 10月 51.5 51.5 0858 欧元区Markit制造业PMI 10月 51.3 51.3 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 10月 -- 58.9 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 11月 正6.5 正6.1 1445 纽约ISM企业活动指数 10月 -- 594.1 1500 美国工厂订单 9月 +1.2% -- 1500 美国耐久财订单 9月修正值 -- +3.7% 扣除运输的耐久财订单 -- -0.1% 扣除国防的耐久财订单 -- +3.2% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 11月1日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0000 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月 50.2 -- 0000 韩国出口(较上年同期) 10月初值 +7.3% +3.9% 进口(较上年同期) +5.1% +2.8% 贸易收支(亿美元) 顺差49 -- 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较上季) 第三季 +1.3% +0.7% (较上年同期) +1.9% +1.6% 0830 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 10月 54.2 55.5 0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 10月 56.0 56.1 -- 美国整体汽车销售(万辆) 10月 1,523 1,540 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月终值 51.8 -- 1330 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 10月 55.6 -- 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 10月 56.4 55.0 美国ISM制造业投入物价分项指数 55.5 55.0 美国ISM制造业就业分项指数 53.2 54.3 美国ISM制造业新订单分项指数 60.6 -- 1430 美国ECRI经济领先指标 10月25日当周 131.5 -- **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下： * 美国9月领先指标 11月 6日 * 美国9月建筑许可年率修正值 待定 * 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数 待定 * 美国9月新屋销售年率 待定 * 美国9月联邦预算 待定 * 美国9月房屋开工率 待定 * 美国9月建筑支出 待定
--政府挺影视产业，金管会及文化部将携手四向并进，业界人士透露，在无形资产的评等及监价上，金管会辖下的联征中心与经济部辖下的中小企业信保基金都将参与，信保基金更为此拉高损失分摊的空间，文化部与信保基金已有默契将依四比六或三比七的比例分摊损失。
路透上海3月28日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8735元附近，较上日贬值约34点。
* 美元在上日挫跌后获得喘息空间 * 美元指数目前脱离四个半月低位 * “特朗普交易”式微，美元仍脆弱 路透东京3月28日 - 美元兑主要货币周二盘初脱离数月低位，上日的溃跌之势逐渐消退，但美元仍不稳，因受到“特朗普交易”所带动的升幅如今大多已回吐。 美元受挫，因市场人士认为美国总统特朗普的重要医保改革法案未能过关，导致他有望带来的财政支出提振前景大大减弱。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文指出，美元仍偏向下档，因市场对特朗普政府将有能力推动税改及基建支出的预期消退。 “但共和党无法在未出台一个财政刺激措施的情况下，面临明年11月的期中选举，因此美元也不太可能持续单边下跌，”他称。 美元指数 继昨晚跌至98.858的11月11日以来低位后，目前小涨0.1%至99.249。 美元指数1月初曾升至14年高点近104.00，当时对特朗普执政将推出重大刺激政策的期望最高。 美元兑日圆 上涨0.1%至110.800，隔夜跌至四个月低点110.110。