修正****主要国家经济指标预测--11月4日****

(更正：原文有误，11月4日应为“周一”，非“周五”) 路透11月4日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 11月3日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 10月 -- +0.2% 11月4日至11月12日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 +0.9% +0.3% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +7.0% +6.2% 11月4日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 10月 -- +1.1% 网络招聘广告(较前月) -- +0.2% 0030 澳洲房价指数 第三季 -- +2.4% 0030 澳洲零售销售(较前月) 9月 -- +0.4% 0030 澳洲零售销售 第三季 -- 持平 0843 意大利Markit/ADACI制造业PMI 10月 51.0 50.8 0848 法国Markit制造业PMI 10月 49.4 49.4 0853 德国Markit/BME制造业PMI 10月 51.5 51.5 0858 欧元区Markit制造业PMI 10月 51.3 51.3 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 10月 -- 58.9 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 11月 正6.5 正6.1 1445 纽约ISM企业活动指数 10月 -- 594.1 1500 美国工厂订单 9月 +1.2% -- 1500 美国耐久财订单 9月修正值 -- +3.7% 扣除运输的耐久财订单 -- -0.1% 扣除国防的耐久财订单 -- +3.2% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 11月1日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0000 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月 50.2 -- 0000 韩国出口(较上年同期) 10月初值 +7.3% +3.9% 进口(较上年同期) +5.1% +2.8% 贸易收支(亿美元) 顺差49 -- 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较上季) 第三季 +1.3% +0.7% (较上年同期) +1.9% +1.6% 0830 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 10月 54.2 55.5 0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 10月 56.0 56.1 -- 美国整体汽车销售(万辆) 10月 1,523 1,540 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月终值 51.8 -- 1330 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 10月 55.6 -- 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 10月 56.4 55.0 美国ISM制造业投入物价分项指数 55.5 55.0 美国ISM制造业就业分项指数 53.2 54.3 美国ISM制造业新订单分项指数 60.6 -- 1430 美国ECRI经济领先指标 10月25日当周 131.5 -- **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下： * 美国9月领先指标 11月 6日 * 美国9月建筑许可年率修正值 待定 * 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数 待定 * 美国9月新屋销售年率 待定 * 美国9月联邦预算 待定 * 美国9月房屋开工率 待定 * 美国9月建筑支出 待定