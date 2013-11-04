修正****主要国家经济指标预测--11月4日****

中美贸易：美国寻求对中国牛肉出口以及金融服务市场准入--白宫发言人
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
(更正：原文有误，11月4日应为“周一”，非“周五”) 路透11月4日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 11月3日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 10月 -- +0.2% 11月4日至11月12日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 +0.9% +0.3% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +7.0% +6.2% 11月4日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 10月 -- +1.1% 网络招聘广告(较前月) -- +0.2% 0030 澳洲房价指数 第三季 -- +2.4% 0030 澳洲零售销售(较前月) 9月 -- +0.4% 0030 澳洲零售销售 第三季 -- 持平 0843 意大利Markit/ADACI制造业PMI 10月 51.0 50.8 0848 法国Markit制造业PMI 10月 49.4 49.4 0853 德国Markit/BME制造业PMI 10月 51.5 51.5 0858 欧元区Markit制造业PMI 10月 51.3 51.3 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 10月 -- 58.9 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 11月 正6.5 正6.1 1445 纽约ISM企业活动指数 10月 -- 594.1 1500 美国工厂订单 9月 +1.2% -- 1500 美国耐久财订单 9月修正值 -- +3.7% 扣除运输的耐久财订单 -- -0.1% 扣除国防的耐久财订单 -- +3.2% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 11月1日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0000 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月 50.2 -- 0000 韩国出口(较上年同期) 10月初值 +7.3% +3.9% 进口(较上年同期) +5.1% +2.8% 贸易收支(亿美元) 顺差49 -- 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较上季) 第三季 +1.3% +0.7% (较上年同期) +1.9% +1.6% 0830 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 10月 54.2 55.5 0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 10月 56.0 56.1 -- 美国整体汽车销售(万辆) 10月 1,523 1,540 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月终值 51.8 -- 1330 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 10月 55.6 -- 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 10月 56.4 55.0 美国ISM制造业投入物价分项指数 55.5 55.0 美国ISM制造业就业分项指数 53.2 54.3 美国ISM制造业新订单分项指数 60.6 -- 1430 美国ECRI经济领先指标 10月25日当周 131.5 -- **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下： * 美国9月领先指标 11月 6日 * 美国9月建筑许可年率修正值 待定 * 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数 待定 * 美国9月新屋销售年率 待定 * 美国9月联邦预算 待定 * 美国9月房屋开工率 待定 * 美国9月建筑支出 待定
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透4月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.77港 元) 美国股市周一收盘小幅上涨，道琼工业指数收高1.92点，或0.01%，至20,658.02点，盘中交投震 荡，能源股上涨抵消了金融股下跌。美国的银行将于本周稍晚发布季度业绩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.030 -0.33 22878 9.482 -0.09 中国铝业