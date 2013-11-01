离岸人民币：德国L-Bank浮息债定价，为CNH HIBOR定盘推出后首支浮息债

路透香港11月1日 - 据汤森路透旗下IFR报导，德国L-Bank(Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg-Foerderbank)发行了一支以离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)为指标的浮息债，此为6月底香港推出CNH HIBOR定盘价 以来首支浮息债。

该期浮息债期限一年，票息为三个月CNH HIBOR减码77基点(bp)。以今日财资公会公布的三个月拆息定盘价 2.45600%计算，为1.686%。

香港的CNH HIBOR 定盘于今年6月24日起上线，目前已有以此定价的存款证(CDs)，但点心债还是头一遭。

此批债券共发行2.5亿元人民币，发行人评级为Aaa(穆迪)/AAA(标准普尔)。市场对于L-Bank并不陌生，该银行此前已在离岸市场发行五次债券，前一次是2012年的两年期点心债。（完）