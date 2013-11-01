离岸人民币：德国L-Bank浮息债定价，为CNH HIBOR定盘推出后首支浮息债

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透香港11月1日 - 据汤森路透旗下IFR报导，德国L-Bank(Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg-Foerderbank)发行了一支以离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)为指标的浮息债，此为6月底香港推出CNH HIBOR定盘价 以来首支浮息债。
该期浮息债期限一年，票息为三个月CNH HIBOR减码77基点(bp)。以今日财资公会公布的三个月拆息定盘价 2.45600%计算，为1.686%。
香港的CNH HIBOR 定盘于今年6月24日起上线，目前已有以此定价的存款证(CDs)，但点心债还是头一遭。
此批债券共发行2.5亿元人民币，发行人评级为Aaa(穆迪)/AAA(标准普尔)。市场对于L-Bank并不陌生，该银行此前已在离岸市场发行五次债券，前一次是2012年的两年期点心债。（完）
(编译 李珊珊; 审校 张喜良)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)