台湾债市：RP利率大致持平，下周旬初银行资金更为宽裕

路透台北11月1日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五大致持平。证券资金调度人士指出，今天为旬底最后一个交易日，整体资金情势依旧宽松，下周将展开新的一旬，银行间资金水位料将垫高，部分券商试图在旬初引导RP利率向下测试。

展望下周，证券RP交易人士指出，月初、旬初资金情势例行性较显宽裕，加以下周央行存单到期金额达1.58兆(万亿)台币，将垫高银行间资金水位，料下周RP利率主交投仍将朝区间低位迈进，并预期11月上旬RP利率报价应该有机会往下调一个基点。

“ 资金缺口不大，到期续做就平了。”一位证券商交易员表示。

另一大型票券商指出，今日资金情势持续宽松，RP利率续处既有区间，展望下周银行间资金情势宽裕，RP利率只会往下探低，不过先前已微降公司债RP利率，下周将暂持平在原有区间，至于公债RP则有增加券源，成交利率维持不变。

近期公司债交割因子包括今日的阳明海运 公司债50亿台币及下周五的台塑 公司债85亿台币交割。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%，同于上日；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-0.69%，上日亦同。