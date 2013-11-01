版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 11:07 BJT

台湾债市：RP利率大致持平，下周旬初银行资金更为宽裕

路透台北11月1日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五大致持平。证券资金调度人士指出，今天为旬底最后一个交易日，整体资金情势依旧宽松，下周将展开新的一旬，银行间资金水位料将垫高，部分券商试图在旬初引导RP利率向下测试。

展望下周，证券RP交易人士指出，月初、旬初资金情势例行性较显宽裕，加以下周央行存单到期金额达1.58兆(万亿)台币，将垫高银行间资金水位，料下周RP利率主交投仍将朝区间低位迈进，并预期11月上旬RP利率报价应该有机会往下调一个基点。

“ 资金缺口不大，到期续做就平了。”一位证券商交易员表示。

另一大型票券商指出，今日资金情势持续宽松，RP利率续处既有区间，展望下周银行间资金情势宽裕，RP利率只会往下探低，不过先前已微降公司债RP利率，下周将暂持平在原有区间，至于公债RP则有增加券源，成交利率维持不变。

近期公司债交割因子包括今日的阳明海运 公司债50亿台币及下周五的台塑 公司债85亿台币交割。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%，同于上日；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-0.69%，上日亦同。

今日议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.57%不变；一个月内公司债RP利率交投主要在0.58-0.60%，短天期则见成交0.55%，和上日相同。(完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐