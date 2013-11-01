英国个股：苏格兰皇家银行对两名外汇交易员停职处理

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透11月1日 - 英国金融时报引述两位知情人士报导称，苏格兰皇家银行(RBS)<RBS. L>已经对其外汇部门的两名交易员进行停职处理。目前，全球监管者正对每日交易额达5.3万亿(兆)美元的外汇市场可能受到操纵展开调查。
此前，花旗集团(Citigroup) 、摩根大通 和渣打集团 均要求其驻伦敦的高级外汇交易员休假停职。
RBS拒绝对金融时报报导置评，并在周四称该行上周已向客户发出电邮，解释正在检讨该行如何在汇率制定的几分钟之前做外汇交易。
一位消息人士上个月向路透表示，这家政府支持的银行和若干其他银行一样，已经把外汇交易员的电子聊天记录提交英国金融监管者审查。
瑞银集团(UBS) 和德意志银行 本周也表示，正在与当局合作。巴克莱(Barclays) 称正在审查过去几年的外汇交易，作为全球调查的一部分。
金融时报在网站上称，在日益扩大的调查中，这两位交易员将是RBS停职的首批员工。
如欲查看金融时报报导，请点选(link.reuters.com/rec44v)(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)