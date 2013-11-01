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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 11:23 BJT

《全球汇市》欧元走低，因通胀温和触发对欧洲央行采取刺激行动的期望

纽约        当日       今年来      2012年
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 欧元/美元                           1.3553      1.3582       -0.21       +2.72      1.3194
 美元/日圆                            98.17       98.35       -0.18      +13.18       86.74
 欧元/日圆                           133.07      133.58       -0.38      +16.26      114.46
 美元/瑞郎                           0.9081      0.9066       +0.17       -0.81      0.9155
 英镑/美元                           1.6028      1.6040       -0.07       -1.37      1.6251
 美元/加元                           1.0429      1.0428       +0.01       +5.12      0.9921
 澳元/美元                           0.9473      0.9458       +0.16       -8.85      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8261      0.8260       +0.01       -0.27      0.8283
 澳元/日圆                           93.010      93.020       -0.01       +3.20      90.130
 新西兰元/日圆                       81.110      81.240       -0.16      -42.40     140.820
 英镑/日圆                           157.37      157.75       -0.24      +11.75      140.82
 澳元/新西兰元                       1.1459      1.1443       +0.14       -8.62      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
         
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 (编译 李爽  审校 王翔琼/张涛)
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