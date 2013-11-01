韩国汇市：韩元微跌，但贸易数据向好提供支撑

“出口商今天早上积极卖出美元。他们似乎想趁汇价高的时候大举买进韩元，”首尔一家本地银行的交易员说。

美元兑一篮子货币隔夜上涨，因乐观的美国经济数据提振美元。

交易商表示，在韩国10月出口数据表现亮眼之后，他们谨慎提防当局可能在午盘干预。韩国政府周五公布，10月出口较上年同期成长7.3%，达到505亿美元。

该向好数据提振韩股，预计也将激励韩元而招致外汇当局买进美元干预。