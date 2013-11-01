韩国汇市：韩元微跌，但贸易数据向好提供支撑

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
“出口商今天早上积极卖出美元。他们似乎想趁汇价高的时候大举买进韩元，”首尔一家本地银行的交易员说。
美元兑一篮子货币隔夜上涨，因乐观的美国经济数据提振美元。
交易商表示，在韩国10月出口数据表现亮眼之后，他们谨慎提防当局可能在午盘干预。韩国政府周五公布，10月出口较上年同期成长7.3%，达到505亿美元。
该向好数据提振韩股，预计也将激励韩元而招致外汇当局买进美元干预。
韩国股市综合股价指数 上涨0.2%。
三年期韩债12月期货 小跌0.03点至105.97。
0238GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,061.4 1,060.7
日圆/韩元 10.8086/126 10.7852
韩国公债期货 KTBc1* 105.97 106.00
韩国综合股价指数(KOSPI) 2,035.00 2,030.09
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/李婷仪 审校 郑茵/王翔琼/艾茂林)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)