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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 11:34 BJT

韩国汇市：韩元微跌，但贸易数据向好提供支撑

“出口商今天早上积极卖出美元。他们似乎想趁汇价高的时候大举买进韩元，”首尔一家本地银行的交易员说。

美元兑一篮子货币隔夜上涨，因乐观的美国经济数据提振美元。

交易商表示，在韩国10月出口数据表现亮眼之后，他们谨慎提防当局可能在午盘干预。韩国政府周五公布，10月出口较上年同期成长7.3%，达到505亿美元。

该向好数据提振韩股，预计也将激励韩元而招致外汇当局买进美元干预。

韩国股市综合股价指数 上涨0.2%。

三年期韩债12月期货 小跌0.03点至105.97。

0238GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,061.4 1,060.7

日圆/韩元 10.8086/126 10.7852

韩国公债期货 KTBc1* 105.97 106.00

韩国综合股价指数(KOSPI) 2,035.00 2,030.09

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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