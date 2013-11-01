美国新股：黑石集团旗下的希尔顿打算在12月2日当周进行IPO--消息

标题新闻：美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示2月经季调后职位空缺增至574.3万
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路透10月31日 - 熟知事况人士周四表示，私募基金业者黑石集团 所持有的连锁酒店希尔顿(Hilton Worldwide Inc)打算在12月2日当周进行首次公开上市(IPO)。
消息人士称，上市时间可能有变，这取决于仍在进行中的监管审查。消息人士要求匿名，因为IPO时点仍属机密。
黑石拒绝评论，而一名希尔顿的代表未能及时对置评请求做出回应。
黑石在2007年在一笔267亿美元的交易中将希尔顿私有化，该笔杠杆收购交易的规模2008年全球金融危机之前可谓名列前茅。9月时，希尔顿申请IPO，将筹资12.5亿美元。
消息人士先前对路透表示，黑石希望股票市场对于希尔顿的估值约在300亿美元。
这笔IPO进行之际，正值黑石寻求退出多笔不动产投资。本周该公司旗下的购物中心业者Brixmor Property Group Inc 在IPO中筹得了8.25亿美元。
黑石在7月申请另外一家连锁旅馆业者Extended Stay America Inc的公开上市事宜，而该公司周四表示，其估值可能高达42亿美元。
黑石同时也可能将连锁旅馆业者La Quinta出售，或进行公开上市，潜在估值多达45亿美元。
德意志银行 、高盛 、美银美林 及摩根士丹利 为希尔顿上市案的主要承销商。(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
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路透4月11日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 272.7 93 270.0 16 * 5月 257.1 44 256.5 6 * 6月 247.3 162 245.5 90 * 7月 238.7 308 238.1 138 * 8月 233.1 1024 231.6 754 * 9月 229.3 5816 227.5 1315 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
道琼工业指数下跌26.71点，或0.13%，至20,631.31点；标准普尔500指数降4.43点，或0.19%，至2,352.73点；纳斯达克指数降9.85点，或0.17%，至5,871.07点。(完) (编译 刘静；审校 母红)