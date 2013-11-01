科技产业：财团Rockstar控诉谷歌与三星等手机制造商侵犯专利

路透旧金山10月31日 - 拥有已破产企业北电网络(Nortel)数以千计专利权的一家财团周四针对谷歌 等多家手机制造商提出多项专利诉讼。

这个名为Rockstar的财团先前以45亿美元买下了北电的专利，该财团在美国德州地区法院控告三星电子 、宏达电 、华为 和另外四家企业侵犯专利权。Rockstar由苹果 、微软 、黑莓 、爱立信 和Sony 共同所有。

谷歌被控侵犯七项专利权。这些专利涵盖一项帮助把网络搜索关键字与相关广告相匹配的技术，这是谷歌搜索业务的核心。

谷歌一名发言人不愿置评。三星、华为、宏达电和Rockstar的代表则无法取得联系。

控诉状显示，Rockstar寻求对谷歌加重罚款，因其宣称谷歌是故意侵权。(完)