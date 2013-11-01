科技产业：财团Rockstar控诉谷歌与三星等手机制造商侵犯专利

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透旧金山10月31日 - 拥有已破产企业北电网络(Nortel)数以千计专利权的一家财团周四针对谷歌 等多家手机制造商提出多项专利诉讼。
这个名为Rockstar的财团先前以45亿美元买下了北电的专利，该财团在美国德州地区法院控告三星电子 、宏达电 、华为 和另外四家企业侵犯专利权。Rockstar由苹果 、微软 、黑莓 、爱立信 和Sony 共同所有。
谷歌被控侵犯七项专利权。这些专利涵盖一项帮助把网络搜索关键字与相关广告相匹配的技术，这是谷歌搜索业务的核心。
谷歌一名发言人不愿置评。三星、华为、宏达电和Rockstar的代表则无法取得联系。
控诉状显示，Rockstar寻求对谷歌加重罚款，因其宣称谷歌是故意侵权。(完)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)