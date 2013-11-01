专家称中国应关闭大城市活禽市场 防止H7N9疫情

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦10月31日（记者 Kate Kelland） - 科学家们称，鉴于10月早些时候中国报告新的人感染H7N9禽流感病例，中国应关闭大城市的活禽市场，以阻止病毒传播。
此前一波疫情爆发时，关闭活禽市场大大减少了感染禽流感的人数。
《柳叶刀》（The Lancet）医学期刊周四刊登了研究报告。来自香港和大陆的研究人员在报告中称，今年4月H7N9首波疫情高峰时关闭活禽市场，可能带来了重大经济损失，但确实大幅减少了人感染禽流感的病例。如果当前疫情像人们担心的那样发展，就应该再次关闭活禽市场。
研究发现，以活禽市场关闭后与关闭前相比，每天新增H7N9禽流感病例的数量下降了超过97%。这应该能让决策者相信，为了人们的健康，因关闭活禽市场而付出经济上的代价是值得的。
“（这）是非常有效的防止人类疾病、保护公众健康的干预。”香港大学的Benjamin Cowling表示。他是此项研究的负责人。
他指出，冬季本来就是流感高峰期，想要尽量阻止H7N9病毒的扩散，最好的办法就是一旦在活禽市场发现病毒，就关闭相关市场。
浙江省10月报告两例人感染H7N9禽流感病例，一些流感专家担心这意味着冬季将迎来新一波H7N9疫情。
Cowling说：“这很让人担忧，因为这表明H7N9病毒在继续传播，今年冬季可能再次爆发。”（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)