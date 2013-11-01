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货币新闻 | 2013年 11月 1日 星期五 16:38 BJT

表格：瑞士10月经季节调整的PMI跌至54.2，低于预估

路透苏黎世11月1日 - 周五公布的数据显示，瑞士10月经季节调整的采购经理人指数(PMI)自前月的55.3跌至54.2。

本项数据由SVME采购经理人协会及瑞士信贷共同汇整。

以下为详细数据

(经季节性调整)

2013年10月 2013年9月 2012年10月

PMI 54.2 55.3 46.4(完) (编译 田建华; 审校 艾茂林)
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